Продукцию «Рависа» высоко оценил президент Татарстана

Компания «Равис» (Челябинская область) в рамках международного экономического саммита приняла участие в выставке «RussianHalalExpo-2019». Продукцию уральского агрохолдинга высоко оценили гости выставки, в том числе и президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил особый подход компании к производству и продвижению продукции халяль.

«Продукция Халяль «Равис» пользуется большим спросом не только у нас в области, но и в других регионах нашей страны, - рассказал генеральный директор компании «Равис» Андрей Косилов. - Мы гарантируем высокое качество и экологичность своих продуктов».

Как сообщает пресс-служба предприятия, «Равис» производит продукцию халяль с разрешения и под контролем Комитета по стандарту Халяль при духовном управлении мусульман республики Татарстан более десяти лет. Благодаря профессионализму и ответственному подходу к работе сотрудников компании, продукты халяль не раз становились победителей престижных в отрасли конкурсов.

Так, в 2014-м году агрохолдинг был признан халяль-компанией года по результатам международной выставки «Moscow Halal Expo». По результатам выставки «RussianHalalExpo-2018», компания «Равис» получила высокое звание «Уральского лидера Халяль- индустрии».

Продукцию халяль можно купить во всех фирменных отделах «Равис, где представлен наиболее широкий ассортимент, - от охлажденного мяса птицы, до полуфабрикатов и деликатесов.

Фото предоставлено компанией «Равис»