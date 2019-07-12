«Пятерочка» открыла «черный магазин»

Челлендж «Пятёрочки» и Black Star завершился открытием «чёрного» магазина. В рамках акции «Чёрный эксклюзив» торговая сеть «Пятёрочка» изменила дизайн магазина

Прошедшей весной торговая сеть «Пятёрочка», бренд PepsiCo и музыкальный лейбл Black Star запустили масштабную акцию «Чёрный эксклюзив». В рамках кампании в магазинах появились эксклюзивные продукты - чипсы Lay’s со вкусом Black Star Burger и напиток Pepsi Dark Vanilla. Объём лимитированной серии от звёзд Black Star составил по 3 миллиона пачек чипсов и бутылок газировки.

Тогда же торговая сеть «Пятёрочка» запустила в социальных сетях челлендж: если до конца весны весь объём лимитированной серии будет раскуплен, то один из магазинов сети окрасится в фирменный цвет Black Star - чёрный. Поклонники лейбла приняли вызов торговой сети: всего за несколько недель весь тираж эксклюзивной продукции был распродан. «Пятёрочка» сдержала своё обещание и открыла на один день магазин в чёрных тонах.

12 июня, всего на один день, магазин изменил свой привычный красно-зелёный дизайн не только снаружи, но и внутри. Чёрными стали фасад, интерьер, форма сотрудников, кассовая зона и лимитированный тираж карты лояльности «Выручай-карта». Особым подарком для всех гостей в этот день стал концерт звёзд лейбла Black Star.

«Пятёрочка» всегда поддерживает актуальные тенденции и удивляет своих гостей, — поделилась Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». — Но, похоже, наш «чёрный эксклюзив» стёр все возможные границы. Мы доказали, что ритейл может быть свежим, ярким и современным, а покупатели «Пятёрочки» готовы к самым неожиданным вызовам и поддерживают всё новое».

На мероприятии Тимати подвёл итоги масштабного интернет-голосования, анонсированного на специальной странице PepsiCoX5.ru, где пользователи могли выбрать того, кто станет новым лицом акции. Почти половина пользователей из более чем 35 тысяч человек выбрала. Олега Тернового ( TERNOVOY) — победителя первого сезона шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ.

Необычные коллаборации являются одним из новых и перспективных векторов развития компании. За последние два года «Пятёрочка» успешно сотрудничала с Ольгой Бузовой, Сергеем Жуковым, Юлией Высоцкой и Disney.