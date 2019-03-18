Пятый «Вжух!» поселка Слюдорудник

В поселке Слюдорудник Челябинской области в пятый раз состоялась уже ставшая популярной среди каюров гонка «Вжух!». Пресс-тур на соревнования четвероногих спортсменов организовал Центр развития туризма региона.

В гонке принимали участие в основном собаки традиционных ездовых пород - таких, как хаски, но была и четверка швейцарских овчарок. Не все каюры могут позволить себе содержать четыре-шесть собак, поэтому упряжки часто бывают составные и включают в себя «бегунов» от разных владельцев.

Как сообщает пресс-центр ЦРТ Челябинской области, четвероногие бежали в упряжках (по две, четыре и шесть), а также сопровождали лыжников (эта дисциплина называется «скиджоринг»). Кроме того, в Слюдоруднике прошли юниорские и детские старты.

«Каждый формирует свою упряжку по-своему, - рассказала организатор соревнований Ольга Воронцова, - но общая практика такова, что вперед ставят собак, обладающих авторитетом в стае, с харизмой, которых будут слушаться остальные животные в упряжке. У таких лидеров хорошее взаимопонимание с хозяином, они легко ориентируются на трассе.

В общей сложности в поселке Слюдорудник состоялось 30 стартов, включая детские. В основном участники приехали из Челябинска и Екатеринбурга, были представители Магнитогорска, Тюмени, Каменска-Уральского, Полевского и других городов.

«Мы выполнили все свои намеченные планы, все остались очень довольны, несмотря на то, что из-за обильного снегопада трасса была рыхлая, собаки проваливались. Но мы сюда приезжаем не столько за спортивными достижениями, сколько за позитивными эмоциями, за общением. Принимающая сторона - СТЦ «Провинция» - ежегодно зовёт нас на свою площадку. Я думаю, «Вжух!» здесь будет проходить и дальше», - отметила Ольга Воронцова.

Фото предоставлено ЦРТ Челябинской области