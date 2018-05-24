Работники газораспределительных организаций Южного Урала выйдут на профессиональный ринг

В Челябинске, на производственной базе АО «Челябинскгоргаз», и на учебном полигоне газовиков в селе Долгодеревенское в пятницу, 25 мая, состоится традиционный конкурс профессионального мастерства работников газораспределительных организаций Южного Урала.

В конкурсе примут участие лучшие электросварщики, специалисты противокоррозионной защиты, лучшие бригады аварийно-диспетчерских служб компании «Челябинскгоргаз» и девяти филиалов компании «Газпром газораспределение Челябинск» из Златоуста, Карталов, Копейска, Коркино, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Усть-Катава и Южноуральска.

В этом году традиционный смотр знаний и навыков газовиков посвящен 60-летию АО «Челябинскгоргаз» и 15-летию АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Основная цель конкурса - повышение уровня профессиональной подготовки работников газораспределительных организаций, изучение и распространение передового опыта и культуры производства.

В ходе конкурса участникам предстоит продемонстрировать теоретические знания и практические навыки.

Специалисты противокоррозионной защиты покажут умение работать с приборами, проводить измерения на действующих объектах, обнаруживать неисправности. Электросварщики будут демонстрировать мастерство в сборке контрольных сварных соединений на специально оборудованном стенде.

Соревнования аварийных бригад пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Экипажам предстоит показать скорость, точность и слаженность действий в различных ситуациях.

«Особое внимание в ходе конкурса будет уделяться не только точности и скорости выполнения работ, но и соблюдению правил безопасности и охраны труда, потому что в работе газовиков ошибки недопустимы», - подчеркивает генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

Старт конкурсу будет дан 25 мая в 8 часов 15 минут на территории АО «Челябинскгоргаз», соревнования экипажей аварийных бригад начнутся в 10 часов на учебном полигоне по адресу: Челябинская область, село Долгодеревенское, ул. Ленина, 1-г.