«Реальные пацаны» возвращаются на экраны

Новый сезон сериала «Реальные пацаны» стартует на телеканале ТНТ 25 марта.

В новом сезоне героев сериала ждут еще более взрослые и серьезные заботы. ЭКО, ипотека, свой бизнес – настало время новых возможностей! На протяжении 9-и лет героям сериала удавалось уникальным образом выпутываться из самых разных передряг, сохраняя при этом важные жизненные ценности. Доброта, юмор, любовь и дружба – то, на чем держится мир «Реальных пацанов» не только в сериале ТНТ, но и в реальной жизни.

У Коляна, который работает в женском футбольном клубе, второй ребенок и спокойная семейная жизнь. Но внезапное возвращение родителей Леры из Испании наводит «шорох» в их благочестивом семействе. Иваныч с Ларисой в ссоре, значит и семейной идиллии Коляна с Лерой пришел конец?

Антоха и Вован открыли свой автосервис и наняли на работу Шакала – добрыго, но косячного парня. И хоть за него приходится все переделывать, начальство он устраивает. Ведь у Антохи и Вована своих дел хватает.

Вован и Валя сделали ЭКО и ждут сразу тройню… девочек! Теперь Вован – тупиковая ветвь развития Селивановых, что погружает его в депрессию. Но горевать некогда, ведь на носу роды.

Антоха отправил своих в Крым и пытается насладиться свободой. Неожиданное возвращение Наташи кладет свободу Антохи под твердый женский каблук. Любовь или свобода? Антохе, похоже, надо делать серьезный выбор.

Над Эдиком и Машкой нависло страшное слово ипотека с ежемесячными платежами, денег на которые, конечно, нет. Зато есть выход из ситуации: замутить с девушкой из банка, которая может помочь с отсрочкой выплат. Эдик и Машка оказываются в любовном треугольнике. Отношения под угрозой, и паре предстоит решить, что важнее – квартира или семья?

«Реальных пацанов невозможно изменить. Ни деньги, ни слава, ни семейные отношения не могут на них повлиять, и они остаются такими же смешными персонажами. Никакой серьезности. Сила героев в том, что они остаются уверенными в своих ценностях. От первого до последнего сезона они остаются носителями реальной комедии и будут гордо нести этот флаг на изменяемом пространстве русского ТВ. Вечная комедия о брутальной правде жизни, о глупости, любви и дружбе - убойной связке для настоящей русской комедии», – отметил продюсер, автор сериала «Реальные пацаны» Антон Зайцев.

Новый сезон «Реальных пацанов» с 25 марта, с понедельника по четверг, в 20:00, на ТНТ.