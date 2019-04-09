Роспотребнадзор ждет жалоб южноуральцев на некачественную «молочку»

В Челябинской области Роспотребнадзор организовал работу горячей линии по вопросам качества и безопасности молочной продукции.

На номер: 8-800-100-26-73 южноуральцы, которым есть, что сказать по этой теме, могут звонить вплоть до 28-го апреля. Начала работу горячая линия вчера, восьмого апреля.

Кроме того, телефонные консультации можно получить в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 (в рабочие дни).

Также можно направить в региональный Роспотребнадзор письменное обращение (Челябинск, улица Елькина,73, 454092) либо доставить его лично в общественную приемную управления (кабинет №102).

Также пожаловаться на некачественную «молочку можно по электронному адресу: rospn@chel.surnet.ru или через официальный сайт управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на этой неделе вступило в законную силу судебное решение в отношении предприятия ООО «МолПроект», поставившего в два детских садика Челябинска, в областную туберкулезную больницу Магнитогорска и в челябинский детский дом-интернат некачественное сливочное масло, нарушив требования технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» и требования ФЗ-29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Предприятие, нарушившее требования ГОСТа при изготовлении сладко-сливочного масла «Крестьянское», будет наказано по части первой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение технических регламентов».