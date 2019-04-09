«Молпроект» ответит за поставку некачественного масла челябинских детям

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление регионального Россельхознадзора в отношении ООО «МолПроект», оставив без изменения решение Арбитражного суда Челябинской области.

Предприятие, нарушившее требования ГОСТа при изготовлении сладко-сливочного масла «Крестьянское», будет наказано по части первой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение технических регламентов».

Тот факт, что «МолПроект» изготавливает и выпускает масло «Крестьянское» (массовая доля жира 72,5 процента), не соответствующее требованиям ГОСТа, сотрудники управления Россельхознадзора установили во время мониторинга продукции животного происхождения в 2018 году.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Нахтигаль, масло было поставлено в два детских садика Челябинска, в областную туберкулезную больницу Магнитогорска и в челябинский детский дом-интернат.

Во время лабораторных испытаний в отобранных образцах сливочного масла специалисты выявили значительное превышение показателей жировой фазы масла. Этим предприятие нарушило требования технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» и требования 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

За производство и реализацию сливочного масла, не соответствующего требованиям ГОСТа, Россельхознадзор постановил привлечь «МолПроект» к административной ответственности. Однако предприятие с этим не согласилось и в ноябре прошлого года обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании вынесенного постановления незаконным. 30 января этого года суд отказал «МолПроекту» в удовлетворении заявленных требований, признав постановление управления Россельхознадзора законным и обоснованным. Тогда предприятие обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда – и также безуспешно.

В настоящее время решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.