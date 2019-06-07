Новости Челябинска и
Челябинской области
Сегодня 10:37
Автор:
Виктория Олиферчук
Фото:
Валерий Иванов
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Руководитель Челябинского центра развития туризма покинул свой пост

Директор Челябинского центра развития туризма Дмитрий Столбов написал заявление на увольнение по собственному желанию. На своем посту чиновник останется до 10 июня. В минкульте ищут замену.

«Дмитрий Александрович давно высказывал пожелание заняться бизнесом, поэтому такой шаг не стал неожиданностью. Глава минкульта сейчас находится в командировке, но явление будет подписано, а мы займемся подбором кандидатов на эту должность. Пока обязанности руководителя будет выполнять его заместитель», - прокомментировала и.о. заместителя министра культуры области Ирина Анфалова-Шишкина.

Главное контрольное управление области провело в центре развития туризма плановую проверку, вынесен ряд замечаний, сейчас в ЦРТ готовят ответ на представление ГКУ.

Справочно:

Дмитрий Столбов возглавил Центр развития туризма в августе 2017 года. Срок трудового договора истекал  20 августа 2021 года. «Центр по развитию туризма в Челябинской области» был создан в 2012 году. Основные цели - популяризация внутреннего и въездного туризма, организация выставок, разработка новых маршрутов.

Автор:
Виктория Олиферчук
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Теги: 
«Центр по развитию туризма в Челябинской области»
Дмитрий Столбов
Министерство культуры Челябинской области