Руководитель операции по спасению Вани Фокина награжден крестом «За доблесть»

Начальник Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер», полковник Петр Гриценко, который возглавлял операцию по спасению 10-месячного Вани Фокина из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске (Челябинская область) награжден крестом «За доблесть».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России, награду вручил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

Внеочередное звание полковника Петру Гриценко было присвоено досрочно за спасение Вани Фокина.

Напомним, обрушение дома произошло 31 декабря 2018 года в 6 утра. В первые часы из-под завалов спасателям удалось извлечь пять человек живыми. И спустя 35 часов, уже вечером 1 января, на месте был обнаружен маленький ребенок. Голос малыша услышал капитан Андрей Вальман (отец двух дочерей) - начальник отдела (горноспасательных работ) Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Поисками занялись десятки специалистов МЧС. Руководил операцией по спасению ребёнка подполковник (на тот момент у меня было это звание), многодетный отец Петр Гриценко - начальник управления в Центре по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

После завершения операции по спасению ребенка Петру Гриценко и Андрею Вальману позвонил президент России Владимир Путин и лично поблагодарил их за самоотверженную работу на месте обрушения дома. Глава государства попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей.

Недалеко от места, где спасатели извлекли из-под обломков 10-месячного Ванечку была обнаружена икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»)

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий 2 января вручил икону в дар спасателю Петру Гриценко. На иконе Богоматерь изображается с семью пронзающими сердце мечами. Это число обозначает полноту печали и сердечной боли, испытанных Богородицей.

В ГУ МЧС уточнили, в числе награжденных были и другие военнослужащие Центра «Лидер». Знак отличия МЧС России крест «За доблесть» был вручен заместителю начальника отдела медико-спасательного отдела майору медицинской службы Анатолию Чумичеву. Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» - начальнику оперативного отдела подполковнику Владимиру Ковальчуку. Именным огнестрельным оружием был награжден полковник Александр Шевченко.