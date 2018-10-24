Руководство «Челябэнерго» приняло участие в заседании Совета по кадровой политике Челябинской области

В Челябинске состоялось заседание областного Совета по кадровой политике. В мероприятии, прошедшем под председательством исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области Евгения Редина, приняли участие Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, Первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, Председатель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, представители министерств и ведомств, учебных заведений Челябинской области. ОАО «МРСК Урала» представлял заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв.

Участники заседания рассмотрели ситуацию на рынке труда по вопросам содействия занятости и трудоустройства выпускников Челябинской области. Также поднимался и обсуждался вопрос создания межведомственной рабочей группы по разработке прогноза потребности экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах.

Особое внимание на заседании Совета было уделено активизации деятельности, направленной на повышение престижа рабочих профессий. Примером реализации данного направления являются соревнования по профмастерству энергостроительных бригад Уральского федерального округа, организованные филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» и Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. Проект реализуется с 2014 года при поддержке Правительства Челябинской области с целью привлечения внимания молодежи к специальности электромонтера, определения возможностей и профессионального мастерства подрядных организаций Уральского региона.

«Соревнования энергостроительных бригад – это масштабный проект, направленный, в первую очередь, на повышение в общественном сознании уважения к людям труда, повышение престижа рабочих специальностей, привлечение к ним внимания молодежи» - отметил в своем докладе директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв.

По итогам заседания областного Совета по кадровой политике деятельность филиала «Челябэнерго», направленная на повышение престижа рабочих профессий, получила высокую оценку, также региональным органам исполнительной власти рекомендовано оказывать в дальнейшем информационную поддержку и содействие в привлечении партнеров при организации и проведении соревнований по профмастерству энергостроительных бригад Уральского федерального округа.