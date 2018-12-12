Сатка умнеет на глазах, на очереди - Челябинск

У Челябинска есть реальные шансы стать «умным городом» вслед за умнеющей на глазах Саткой, которая вчера, 11 декабря, щедро делилась с Тюменской и Курганской областями опытом, накопленным в сфере внедрения высоких технологий в повседневную жизнь своих горожан.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», сегодня в Сатке единовременно внедряется целый комплекс «умных решений», которые позволяют цифровым технологиям эффективно работать на благо муниципалитета и его жителей. Именно южноуральская Сатка стала первой из 37-ми потенциальных «умников» и «умниц», включенных в перечень минстроя РФ. Интеллектуальная трансформация, затрагивающая самые разные сферы жизнедеятельности муниципалитета, происходит в Сатке согласно разработанной (и подписанной 11-го декабря) концепции проекта «Умный город».

«Умный город» - это интеллектуальная система управления городом на основе цифровых данных, контроль за состоянием городских ресурсов и инфраструктуры, автоматизация и цифровизация, полный охват городской среды, доступ к «умным» сервисам и общегородские «умные» системы.

Среди «пилотов», реализованных в Сатке в 2018-м году, - «Умный дом». Благодаря внедрению инноваций в пятиэтажке №12 по улице Бакальской теперь ведется «умный» учет потребленных ее жильцами энергоресурсов (что существенно экономит денежные средства людей), а «умные» домофоны отвечают за безопасность жителей - электронные «интеллектуалы» умеют записывать видео придомовой территории и передавать изображение находящихся на ней людей хозяевам квартир. Кроме того, «умные» домофоны напрямую связаны со службой 112 и оборудованы системой экстренного оповещения. Такое «умное» решение делает возможным вызывать с домофонов службу спасения и передавать информацию о ситуации в подъезде.

В ходе реализации следующего решения - «Умный город» - в Сатке установили 2200 «умных», энергосберегающих, светильников наружного освещения, которыми управляет не менее сообразительная автоматическая система (благодаря данному решению расход электроэнергии сокращается и происходит экономия бюджетных средств, а дорожное полотно при этом всегда равномерно освещено в темное время суток).

Следующее «умное» решение Сатки - «Цифровая школа» - пришло в МБОУ СОШ №4. Его суть - в энергоэффективном градиентном освещении. Пока «умная» система работает только в одном классе саткинской школы, но это только начало (интересно, что здесь Сатку опередил Челябинск - сегодня «умное» освещение успешно работает уже в трех общеобразовательных школах южноуральской столицы).

Четвертое «умное» решение, реализованное в Сатке в 2018-м году, - «Комфортная среда», созданная в популярном месте отдыха жителей - сквере Славы. Здесь установлена современная система видеонаблюдения, реагирующая на нарушения общественного порядка, способная пересчитать всех находящихся в сквере людей и распознать их лица. Видеопоток транслируется в платформу «Умный город», куда интегрированы все существующие в Сатке системы видеонаблюдения - а это около двадцати камер. Помимо этого, благодаря воплощению в жизнь «умного» решения «Комфортная среда» в сквере Славы появилась свободная зона Wi-Fi.

Напомню, пилотный проект «Умный город» реализуется в Сатке в рамках реализации программы «Цифровая экономика РФ». Соглашение в ноябре прошлого года подписали правительство Челябинской области, ПАО «Ростелеком» и администрация Саткинского района. Проект «Умный город Сатка» планируется завершить до конца 2023-го года. За это время, сообщили в пресс-службе «Ростелекома», в единую цифровую систему муниципалитета планируется интегрировать более двух десятков решений, благодаря внедрению которых город ждет технологический прорыв, а его жителей - повышение уровня жизни.

В 2019 году в Сатке должна стать «умной» городская администрация. Данное решение предполагает запуск единой платформы «Умный город», введение электронного документооборота, переход к IP-телефонии, запуск сервиса «Активный гражданин» и «умного» телевидения.

Еще одно интеллектуальное решение нового года - «Умная школа», благодаря которому к саткинским детям придет «умное» тепло, будет заключен энергосервисный контракт по освещению и пищеблоку и появится надежная система безопасности.

Третье ключевое решение 2019-го - «Умный дом», в ходе реализации которого в Сатке произойдет тиражирование «умных» домофонов и опыта «умного» учета энергоресурсов, а также будут установлены «умные» газовые счетчики.

Радует, что среди российских городов-«пилотов», которым суждено поумнеть, попав в заветный список минстроя РФ, теперь есть и Челябинск. Столица Южного Урала должна всеми силами постараться удержаться в нем и вместе с Саткой стать истинным городом-«умником».

Как заметил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов, попасть в этот список трудно, а вот вылететь из него - легко. Журналисты тут же пошутили: "ШОС не даст".

По словам представителей ПАО «Ростелеком», действительно «умный» муниципалитет должен быть безопасен, экономичен, энергоэффективен, экологичен и дружелюбен по отношению к своим жителям - Сатке и Челябинску предстоят большие, а главное - добрые, перемены.