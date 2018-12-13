Шадринские школьники с ограниченными возможностями здоровья выбирали профессию мечты

Школьники с ограниченными возможностями здоровья из Курганской области оценили свои возможности при выборе профессии мечты. Более 60-ти старшеклассников с нарушениями зрения Шадринской специальной (коррекционной) школы-интерната №12 стали участниками профориентационного мероприятия «Моё будущее начинается сегодня».

Его организатором стал ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья Челябинского государственного университета (РУМЦ ЧелГУ), в чьи задачи входит формирование эффективной системы профессиональной ориентации и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на Урале.

Профориентационный марафон развернулся сразу на трех площадках. На лекции-тренинге «Как найти себя в профессиональной деятельности» преподаватель кафедры специальной и клинической психологии факультета психологии и педагогики Александра Рябинина провела блиц-опрос для определения интересов учащихся, попросила представить и описать свое рабочее место, затем вместе со школьниками разбиралась, сможет ли специалист с ограничениями по зрению реализовать себя в той или иной профессии.

«Диагностика и сам выбор профессии воспитанников шадринской школы не тревожит. У большинства участников нашего марафона уже сформировано представление о будущем месте работы: они рассказали, как выглядит рабочее место, что входит в круг их обязанностей, - отметила Александра Рябинина. - Будущие абитуриенты боятся ошибиться в выборе направления обучения и разочароваться в процессе учебы. В этом случае мы больше работали с самооценкой ребят».

Возможности вовлечения в современное информационное пространство раскрыла заместитель декана математического факультета по довузовскому образованию Валерия Насыпова.

Закрепили полученные знания школьники в интеллектуальной игре «Как не потеряться в мире профессий», а также получили индивидуальные консультации психолога-профориентолога.

По итогам мероприятия все участники получили памятные подарки, а самые активные – ценные призы, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском государственном университете.

Подробные консультации абитуриенты с ОВЗ и инвалидностью могут получить по адресу: Челябинск, улица Братьев Кашириных, 129, кабинет А-26, а также по телефону горячей линии (call-центр): 8(800)302-71-55. Свои вопросы также можно задать по электронной почте: rumc@csu.ru.