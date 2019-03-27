Шаль: Мы договорились с Лакницким, что он не будет прикрываться людьми, как живым щитом

Обманутые дольщики третий день подряд пикетируют резиденцию губернатора Челябинской области.

Сегодня, 27 марта, с одиночными пикетами к правительственному зданию вышли дольщики микрорайона «Академ Riverside» и ЖК «Бриз». С участниками протестной акции пообщался исполняющий обязанности заместителя губернатора области, курирующий строительную отрасль в регионе, Сергей Шаль.

Напомним, ООО «Гринфлайт», который возглавляет Олег Лакницкий, перенес сроки завершения строительства многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска. Согласно «дорожной карте», все дома должны быть сданы до конца 2018 года. Но компания свои обязательства не выполнила, ссылаясь на убытки инвестора – генподрядной организации ОО «Трест «Магнитострой» (трестом также руководит Лакницкий).

Свои квартиры до настоящего момента не могут получить около 500 дольщиков Академа, которых обещали переселить из «нижнего» Академа в «верхний». «Мы договорились с Олегом Владимировичем Лакницким, что он не будет прикрываться людьми, как живым щитом, и будет с нами работать и взаимодействовать», - рассказал журналистам Сергей Шаль.

Вице губернатор отметил, что накануне, 26 марта, он встречался с Олегом Лакницким в Магнитогорске (во вторник врио губернатора Алексей Текслер с замами и некоторыми министрами ездил в Магнитку). В ходе встречи были достигнуты договоренности о том, власти рассмотрят оценку по убыткам, которую подготовит застройщик, и обсудят, как их можно компенсировать.

«Пока кроме писем с приблизительными цифрами мы ничего не видели. И пока мы не понимаем, то ли это убытки, то ли кассовый разрыв, - поясняет текущее состояние дел Сергей Шаль. - Если это будет кассовый разрыв, мы не имеем право даже думать о том, чтобы его каким-то образом компенсировать».

В настоящий момент Олег Лакницкий продолжает оформлять людям квартиры, а областные власти обсуждают вопрос компенсации его убытков

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя, на сегодняшний день ООО «Гринфлайт» является застройщиком 10 многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Академ Riverside». Ввод в эксплуатацию двух домов (№ 33 и 102) в соответствии с «дорожной картой» запланирован на апрель 2019 года. Параллельно застройщик проводит работу с участниками долевого строительства восьми домов (№29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93) по замене жилого помещения, указанного в их договоре, на квартиры в домах, планируемых к вводу. Сроки переселения пока не известны.

Всего «переселению» подлежит 381 участник долевого строительства. Из них 303 человека подали застройщику заявления о переселении, 48 планируют ждать завершения строительства своих домов. Пока не ясна позиция 30 человек – в основном это жители Казахстана. Ранее уже переселено 122 участника долевого строительства.