Сила «Притяжения» Магнитки

В Магнитогорске с рабочим визитом побывали представители немецкой компании «ОБЕРМАЙЕР КОНСУЛЬТ». По итогам конкурса она стала генеральным проектировщиком уникального проекта развития городской среды «Притяжение», сообщает пресс-служба ММК.

Проект «Притяжение», инициатором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, предусматривает создание и развитие городской среды совершенно нового качества, не имеющей аналогов в Челябинской области.

В конкурсе на проектировочные работы приняли участие 25 международных консорциумов (около 100 компаний), к коммерческому этапу были допущены девять ведущих мировых компаний.

Прежде чем приступить к проектной работе, директор офиса «ОБЕРМАЙЕР» в Мюнхене Йенш Штефан и руководитель офиса «ОБЕРМАЙЕР» в Москве Дмитрий Сигида решили составить личное впечатление о городе и комбинате, оценить масштаб компании-заказчика и его ожидания от проекта.

Посещение Магнитогорского металлургического комбината произвело на представителей «ОБЕРМАЙЕР» сильное впечатление, особенно масштаб и переделы, где можно было увидеть расплавленный металл. «Это было поразительно, – отметил Йенш Штефан. – Также было приятно лицезреть на территории большое количество цветущей сирени и чистоту производственных площадок. Металлургический комбинат является основным местом, вокруг которого вырос весь город. И мы пытаемся понять, прочувствовать культуру развития комбината и города, чтобы это можно было перенести в наш проект».

Реализация проекта «Притяжение» ориентирована на создание комфортной городской среды и позволит сконцентрировать на территории Магнитогорска современные образовательные, культурные, спортивные и медицинские объекты самого высокого уровня, позволяющие активно отдыхать, повышать образовательный и культурный уровень, получать качественные медицинские услуги. Планы по реализации проекта включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года.

«Проект «Притяжение» предусматривает многоцелевое использование почти четырехсот гектаров земли, принадлежащей ММК: здесь будут построены музейно-образовательный комплекс, спортивный и медицинский центры, обустроены парковые зоны для тихого и активного отдыха, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Когда все работы будут завершены, горожане получат большую территорию, притягательную для людей всех возрастов и интересов».

В состав музейно-образовательного комплекса войдут интерактивный музей, образовательный центр для детей, детский игровой музей, центр инноваций и технологий, центр креативных индустрий, инкубатор социальных проектов, центр промышленного дизайна и многое другое.

Одним из центров «Притяжения» станет спортивный кластер с бассейном, крытой ледовой ареной, крытой универсальной спортивной площадкой, а также открытыми спортивными площадками, пунктами проката спортивного инвентаря и снаряжения, велосипедными и беговыми дорожками.

Многофункциональный медицинский центр, оснащённый современным оборудованием, будет оказывать как первичную медико-санитарную и специализированную помощь, так и высокотехнологичную.

Парковую территорию разделят на несколько зон. Территория семейного отдыха – с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, двумя искусственными водоёмами. Зона активного отдыха – с небольшим парком аттракционов, сафари-парком, досуговыми площадками, скейт-парком.

Реализация проекта «Притяжение» позволит поднять на качественно новый уровень возможности для образования, отдыха и здорового образа жизни магнитогорцев и гостей города, а также наиболее полно раскрыть научно-технический потенциал жителей региона.

Дополнительная информация:

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2018 г. Группой ММК произведено 12,7 млн тонн стали и реализовано 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 г. составила $ 8,214 млрд, EBITDA – $ 2,418 млрд.

OBERMEYER – одна из крупнейших ведущих немецких проектных компаний с более чем 60 летней историей и опытом создания крупных значимых жилых, общественных, общественно-образовательных проектов с инфраструктурой более чем в 50 странах мира.

Общее количество сотрудников компании превышает 1500 чел., в т.ч. градостроители, архитекторы, конструкторы, инженеры, специалисты по моделированию транспортных потоков, ландшафтные дизайнеры, технологи по различным проектным направлениям.

Компанией реализовано более 120 крупных успешных проектов по развитию территории в ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае, Европе. Компания обладает всеми необходимыми специализациями и знаниями в своей структуре и разрабатывает проекты единой командой с привлечением опыта специалистов OBERMEYER всего мира по необходимости. Профессионализм компании ежегодно отмечается международными наградами и победами в конкурсах, в которых участвуют топовые международные архитектурные студии.