Системы распознавания лиц появятся в многолюдных местах городов России

Системы распознавания лиц появятся в ближайшие три-пять лет в многолюдных местах городов России, что позволит существенно повысить уровень безопасности. Это одно из базовых требований цифровой трансформации в рамках проекта «Умный город»

Об этом рассказал «РГ» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Чибис отметил, что новые системы позволят не только успешно бороться с преступностью, но и искать потерявшихся детей. Технологии были апробированы в ряде городов в ходе чемпионата мира по футболу-2018.

«Процесс внедрения будет очень активным, потому что в этом заинтересована и публичная власть, и сами горожане», - подчеркнул Чибис.

Замминистра отметил, что внедрение камер и софта по распознаванию лиц может быть совмещено с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также это возможно в рамках специальных концессий или муниципальных проектов.

Андрей Чибис, который руководит проектом «Умный город», также рассказал, что управляющие компании обяжут создавать мобильное приложение, через которое собственникам будет удобно влиять на их работу, ставить им оценки, заказывать дополнительные услуги, голосовать и обращать внимание на проблемы.

Кроме того, во всех регионах в рамках проекта «Умный город» во всех регионах появятся платформы по вовлечению граждан в формирование среды. Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, 48 субъектов РФ уже приступили к выполнению этой задачи (не менее 30% жителей городов должны иметь возможность участвовать в выборе проектов благоустройства), уточнили в минстрое.

«Жители городов должны участвовать в процессе принятия решений по благоустройству, самым эффективным механизмом для этого является внедрение соответствующих цифровых платформ, - отметил Владимир Якушев. - Те регионы, где таких сервисов еще нет, смогут финансировать работы по их созданию в том числе, за счет средств проекта по городской среде».

Задача по запуску платформ будет выполнена до конца 2020 года, уточнил Чибис.

Напомним, в феврале минстрой России утвердил порядок отбора муниципальных образований для реализации пилотных проектов в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».