Скорая помощь Челябинской области начинает стирать границы

Служба скорой медицинской помощи в Челябинской области начинает стирать границы.

В настоящее время из-за того, что муниципалитеты региона имеют своеобразные границы (некоторые очень растянуты и изогнуты), скорой помощи, по закону обязанной обслуживать пациентов по территориальному принципу, зачастую приходится ездить за много километров в поселки, расположенные рядом с постами СМП другого района. Это нелогично и неудобно, отмечают в пресс-службе регионального минздрава.

«Если рядом с населенным пунктом есть пост скорой помощи, относящийся к другому району, то пациенту гораздо удобнее дождаться машину оттуда, чем с другого конца района ее официальной «прописки», - подчеркнул начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой помощи минздрава Челябинской области Александр Шамин.

Такие преобразования происходят сейчас в поселке Красногорский, который ранее обслуживала скорая помощь, относящаяся к центральной районной больнице Еманжелинска и районной больнице села Еткуль. В июле 2019-го года служба скорой помощи этой территории юридически перешла к «Станции скорой помощи города Коркино».

При этом автопарк, места работы сотрудников, их льготы и уровень зарплаты остались без изменений. Переход СМП в профильную организацию позволит службе получать отдельное финансирование и увеличит ресурсы. Все это обеспечит увеличение доступности скорой медицинской помощи для жителей.