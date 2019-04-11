Сотрудники ГИБДД Свердловской области не дали замерзнуть на трассе супругам из Челябинска

Сысертские автоинспекторы помогли супругам из Челябинска, у которых заблокировались двери автомобиля. Ключи они оставили в замке зажигания.

Инспекторы ГИБДД МВД России «Сысертский» Илья Скворцов и Вячеслав Каргополов, двигаясь по маршруту патрулирования, в районе 185 километре федеральной автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М-5 Урал», обратили внимание на стоящий у обочины автомобиль «Инфинити» с включенным зажиганием. Рядом с автомобилем находились мужчина и женщина, которые пытались остановить проезжающий транспорт. Автоинспекторы остановились, чтобы выяснить причины опасного нахождения людей возле дороги в темное время суток. Оказалось, что у иномарки автоматически заблокировались двери, при этом ключи остались в салоне транспортного средства.

«Замерзшим мужчине и женщине сотрудники полиции предложили согреться в патрульном автомобиле. Отчаявшиеся супруги поделились, что уже больше часа пытаются остановить проезжающие мимо автомобили, но никто не останавливается. С разрешения владельца иномарки, автоинспекторам удалось попасть в салон автомобиля, демонтировав одно из задних окон», - сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

Супруги смогли спокойно продолжить свой путь дальше.