«Союзпищепром»: ответственный подход к будущему

Что мы знаем об объединении «Союзпищепром»? Третий век кормит Россию, одна из крупнейших пищевых компаний в регионе, инновационная, первой в стране освоившая выпуск растительного молока и поставившая задачу перехода на здоровое питание в качестве долгосрочной цели. Да, все это так, но «Союзпищепром» - это еще и социально ориентированная компания.

Многочисленные исследования, проводимые в различных странах, доказали прямую взаимосвязь между общественной деятельностью коммерческих компаний и уровнем социального благополучия населения. Как миллиарды капель образуют море, так и частный бизнес, следуя высоким стандартам качества, выпуская здоровую продукцию, уважая своих работников и их труд, помогая нуждающимся, меняет наш мир к лучшему.

«Союзпищепром», будучи социально ответственным предприятием, ежегодно участвует во многих проектах, реализуемых в Челябинской области. Как отмечают в компании, сегодня выбрано два главных направления: поддержка детей, их развития и творчества и поддержка мероприятий, связанных с формированием здорового образа жизни.

Благотворительность – чей-то первый шаг к мечте

Поддержка творчески одаренных детей, их стремлений и надежд, помощь больным и нуждающимся - это наш большой и общий вклад в счастливое будущее. Шефство над детскими садами, творческими коллективами -традиция, пришедшая к нам еще со времен СССР. Объединение «Союзпищепром» - компания, в которой хорошо помнят свое прошлое, поэтому лучшие традиции шефской помощи здесь никогда не прерывались. И пусть детство наших детей будет пахнуть мороженым и кукурузными палочками, небо будет голубым, а солнце - ярким!

Кому оказывать помощь? Так вопрос не стоит. Помогать нужно тем, кому можешь помочь, кому хочешь помочь. Ведь благотворительность - это способ избежать душевного очерствения! И надо чаще говорить о благотворительности с другими. Мировая и российская практики показывают: чем чаще люди говорят о своем участии в благотворительности, тем больше людей в итоге начинают этим заниматься.

Адресаты социальной поддержки ООО «Объединение «Союзпищепром» весной-летом 2019 года:

- детский сад поселка Тимирязевский (шефство);

- отделение паллиативной медицинской помощи детям МАУЗ ГКБ №9 - помощь в организации праздничного стола ко Дню защиты детей;

- школа №14 Миасса (поздравления лучших выпускников школ округа);

- фонд «Искорка» (подарки к празднику «Всемирные детские игры победителей»;

- областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской области» (конкурсы «Маленькие капельки», «Маленькие жемчужины»);

- детский праздник от Русского радио в ТЦ «Алмаз» «Я – звезда!» (подарки);

- «Робофест» (поддержка команды Челябинской области в Москве);

- День здоровья-2019 на Кировке;

- «Зеленый марафон» от Сбербанка (полевая кухня);

- IX городские соревнования по плаванию для детей от четырех месяцев до четырех лет.