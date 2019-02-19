Станет Тарасовкой - похорошеет: челябинский депутат предложил назвать Кировку именем первого мэра

Депутаты гордумы Челябинска, познакомившись с двумя предложенным к рассмотрению вариантами единого эскиза торговых павильонов на Кировке, пришли в страшное негодование. "Колхоз какой-то!" - эмоционально выразился Аркадий Шафигулин.

Другой депутат, Михаил Вербитский, и вовсе назвал представленные на эскизах объекты торговли "гробами, туалетами, которые даже показывать стыдно".

"Куда вот этот пластик белый, ребристый (речь об обшивке киосков - прим.)? В других городах его уже двадцать лет не используют! Делайте из стекла, делайте красиво!" - призвал авторов эскизов (один вариант - придуман МАУ "Городской сад имени Пушкина", второй - частной компанией, уже направившей свои предложения на согласование - прим.) Вербитский.

Словом, депутаты простоту и лаконичность, на которые, по словам Элеоноры Халиковой, авторы сделали акцент, изображая торговые павильоны, не оценили.

Обсуждение концепции преображения пешеходной части улицы Кирова к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС состоялось сегодня, 19 февраля, на заседании городской думы.

Заслушав доклад исполняющей обязанности начальника челябинского управления культуры Элеоноры Халиковой и параллельно с этим познакомившись с эскизами, депутат Аркадий Шафигулин остался крайне недоволен увиденным и вспомнил Вячеслава Тарасова - добрым словом.

"Я видел первый проект Кировки, инициатором создания которой был Вячеслав Тарасов. Если говорить честно и откровенно, я назвал бы Кировку Тарасовкой в честь первого заместителя председателя исполкома города и в последующем - челябинского мэра. Тогда это был шедевр. Петр Сумин приглашал Путина, ходили по Кировке... А сейчас... Бендежки какие-то нарисовали, позорище! Захламили единственное приличное место в Челябинске! Ничего творческого нет! Единственный кусочек красивый в городе остался. А тут будки какие-то хотят поставить... Нужно видеть Кировку в полном формате, а не десять будок, которые потом сдадут в аренду. Нужно все смотреть в комплексе, а не отдельные элементы. Чтобы не было так: кто-то трусы, а кто-то береты наденет", - возмутился Аркадий Шафигулин.

Кировка должна быть красивым, зеленым местом, без всяких закусочных и ларьков с шаурмой, уверены челябинские депутаты. Если уж и устанавливать торговые объекты, то, например, сувенирные лавки. А заведений общепита и сегодня хватает - на разный вкус и кошелек.

Элеонора Халикова обратила внимание собравшихся, что Союз архитекторов в настоящее время корректирует разработанную в конце 2018 года концепцию преображения Кировки. В рабочем порядке уточняются работы по благоустройству объектов и объемы финансирования. Итоговая работа Союза архитекторов, по ее словам, будет представлена в конце февраля этого года.

В частности, на пешеходной части улицы Кирова предлагается заменить тротуарную плитку на общей площади 1700 квадратных метров, пустить электрические провода под плиточным покрытием, объекты культурного наследия подсветить, вмонтировав светильники в тротуарную плитку. Также планируется доработать единый эскиз торговых павильонов, сделав разнотипные строения однотипными, сократив их число с тридцати до десяти.

Администрация Центрального района в настоящее время проводит работу по приведению в соответствие с дизайн-кодом вывесок на пешеходной части улицы Кирова.

После эмоциональных высказываний депутатов взял слово главный архитектор Челябинска Николай Ющенко, занимающийся согласованием предлагаемых проектов. Он подробно рассказал, как будет меняться Кировка, - от киосков до брусчатки.

Председатель комиссии по социальной политике городской думы Александр Галкин считает, что главная проблема на сегодня: за чей счет будет меняться Кировка? У МАУ "Городской сад имени Пушкина", в ведении которого находится этот культурный объект, средств на его преображение нет.

"Придумаем мы, как Кировка должна выглядеть в идеале. А дальше что?! Когда настанет время приступать к реализации проекта, где деньги возьмем?" - задал резонный вопрос Галкин.

Также депутаты заметили, что, разрабатывая концепцию, не стоит забывать и о так называемых правовых основаниях: 90 процентов челябинских ларьков сегодня - вне закона, работают без всяких договоров. А вдруг окажется так, что торговые объекты вообще не имеют права находиться на Кировке?

"Улица должна быть просторной, удобной для пешеходов. Никаких будок, пусть даже золотых, там вобще не должно быть", - уверен Аркадий Шафигулин.

Еще одна проблема, озвученная на заседании, - ужасное состояние подземных переходов на площади Революции, где люди падают, расшибают головы. Весь этот ужас увидят и участники саммитов ШОС и БРИКС, посетовали депутаты.

Элеонора Халикова сообщила, что переходы будут отремонтированы. В конце прошлого года была разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. На ремонт переходов выделены денежные средства в размере десяти миллионов рублей. В январе этого года прошел аукцион, был определен подрядчик. Для того чтобы приступить к работам, нужно дождаться подходящей температуры.

Обсудив ситуацию с Кировкой, депутаты единогласно проголосовали за озвученные Александром Галкиным пункты проекта решения: принять информацию к сведению; всем профильным управлениям и комитетам города, которые принимали и принимают участие в улучшении внешнего облика пешеходной части улицы Кирова, - продолжить работу в этом направлении; подготовить публичное обсуждение и предоставить информацию по возможному финансированию всех озвученных инициатив.