Текслер дал поручение по обманутым дольщикам

Объекты жилья в Челябинской области, где строительство остановлено более полугода назад, будут включаться в федеральный реестр пострадавших граждан дольщиков.

Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктору Тупикину в ходе совещания по ускорению решения вопроса обманутых дольщиков на Южном Урале.

«Движение денежных средств на объекте, если они не направлены на стройку, теперь не является поводом для отказа гражданам во включении в реестр», - уточнили в пресс-службе правительства. Ранее именно формальные финансовые вливания в поддержание функционирования объекта не позволяли минстрою региона удовлетворить требования людей.

На совещании также обсуждались варианты и механизмы достройки проблемных объектов в Челябинске, Копейске, Миассе. О результатах очередного заседания группы рабочей группы по обманутым дольщикам, созданной при правительстве региона, доложил ее председатель, и.о. вице-губернатора Сергей Шаль.

На сегодняшний день в федеральном реестре дольщиков состоит 988 южноуральцев. В «дорожную карту», утвержденную губернатором Челябинской области, включено 28 домов (в них зарегистрировано 2175 договоров долевого участия). В 2018 году из плана графика был исключен 21 объект, при этом четыре проблемных объекта было добавлено.

Напомним, на этой неделе обманутые дольщики три дня подряд пикетировали резиденцию правительства области. На третий день к ним вышел Сергей Шаль. Алексей Текслер пока с дольщиками не общался.

Вице-губернатор выразил надежду, что до конца года будут закрыты вопросы «Академ Riverside». Дома обещали сдать до конца 2018 года, но сроки были сорваны. Найдено решение по Речелстрою. Самая тяжелая ситуация остается по группе компаний Сребрянского «Яркая жизнь» и ЖК «Бриз».