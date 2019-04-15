Текслер: Кафедральный собор станет визитной карточкой всей Челябинской области

Меценаты и благотворители готовы профинансировать строительство кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, который станет самым большим на Южном Урале. В декорировании главного храма региона примут участие мастера из Златоуста и Каслей.

Кафедральный собор Рождества Христова возводится на пересечении Новоградского проспекта и улицы Салавата Юлаева (возле ледовой арены «Трактор»). Строительство главного храма области было начато в 2014 году и ведется на пожертвования южноуральцев.

В выходные врио губернатора Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Григорий посетили стройплощадку. А до этого момента глава региона провел переговоры с меценатами и благотворителями, которые выразили желание и готовность финансировать стройку.

На стройплощадке трудятся 45 человек. Они выполняют монолитные работы, занимаются кирпичной кладкой. Работа строителей выполнена примерно на 70%. Архипастырь и глава региона осмотрели главное молитвенное помещение, побывали в нижнем храме, поднялись и на хоры. Даже недостроенный кафедральный собор оставляет ощущение мощи и монументальности, отмечают в епархии.

Храм будет большой и уникальный по ширине, высоте, глубине фундамента, этажности, куполам (он будет пятикупольным). Это будет самый большой храм на Южном Урале. Сейчас его высота составляет 27 метров. Планируется, что к концу весны она составит 34 метра, а ещё через год, в 2020 году, достигнет отметки 63 метра, и тогда можно будет устанавливать купола. «Уверен, он будет и самым красивым: все наши сотрудники вкладывают сюда свою душу», - рассказал генеральный директор группы компаний «Альфастрой» Олег Иванов.

«Впереди еще довольно большой объем работы до официального открытия собора», - отметил врио губернатора. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий поддержал предложение Алексея Текслера об использовании для интерьера декора возможности мастеров из Златоуста и Каслей. «Эти решения, которыми славится Челябинская область, позволят придать собору неповторимый уральский колорит», – считает глава региона.

Алексей Текслер также потребовал от городских властей обеспечить транспортную доступность для растущих микрорайонов северо-запада Челябинска, с которыми граничит кафедральный собор.

«Уже сейчас понятно, что кафедральный собор станет визитной карточкой всей Челябинской области, – отметил Алексей Текслер и добавил. - Митрополит Григорий выразил надежду, что кафедральный собор в Челябинске станет «лицом всей области и нашего города – так же, как Храм Христа Спасителя в Москве и Нотр-Дам де Пари в Париже».

Напомним, закладка главного храма региона состоялась 18 сентября 2013 года, первая свая была забита 25 декабря 2014 года. Главный храм Южного Урала будет напоминать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Высота здания вместе с главным куполом и крестом составит 67 метров. Южноуральский кафедральный собор войдет в ТОП-5 самых высоких храмов России. Для собора будут специально написаны иконы и классический иконостас в стиле барокко. Вокруг появится целый комплекс зданий, где разместятся духовная семинария, православный детский сад, воскресная школа, конференц-зал и библиотека.

Кафедральный собор будет освящен в честь Рождества Христова. Так до революции назывался главный храм города, снесённый большевиками. Строящийся собор рассчитан на три тысячи молящихся.

Сегодня в силу необходимости кафедральным собором является перестроенная кладбищенская церковь - Свято-Симеоновский храм Челябинска. В большие праздники, когда служит епископ, он всегда переполнен.

Фото Челябинской епархии и правительства области