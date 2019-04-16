Текслер обратил внимание на дефицит мест в школах Копейска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание на серьезный дефицит мест в школах Копейска.

Этот вопрос Алексей Текслер обсудил с исполняющим обязанности главы Копейска Андреем Фалейчиком в ходе посещения Тугайкуля (Копейский городской округ). Напомним, микрорайон был построен для переселения жителей поселка Роза, чьи дома находились в зоне оползневых процессов разреза «Коркинский».

Фалейчик подтвердил главе региона, что в Копейске не хватает порядка трех тысяч мест в школах, в том числе в центральных районах города дефицит порядка двух тысяч мест. В Тугайкуле – около тысячи.

По словам главы, в городе нет мест для строительства новых образовательных учреждений. В Тугайкуле выделили место под детский сад, скоро начнут строительство. Есть и участок под строительство школы, но он ещё не оформлен.