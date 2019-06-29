Текслер посетил родную школу: Столько теплых чувств

Глава Челябинской области Алексей Текслер побывал на выпускном вечере в родной для него школе №71 Челябинска и вручил аттестаты нынешним выпускникам. В этом учебном заведении в свое время получал знания будущий губернатор.

«Сегодня поздравлял выпускников 71-й школы, вручил ребятам аттестаты. И это было вдвойне приятно, так как это моя родная школа. Здесь я провёл лучшие годы после начальных классов в 92-й школе», - поделился в своем аккаунте в Инстаграм глава региона.

Алексей Текслер родился в Челябинске и его детство прошло в Металлургическом районе города. Начальная ступень обучения прошла в школе №92, а затем он перешел в школу №71, где обучался шесть лет, пока не переехал с родителями в Норильск.

Алексей Текслер рассказал, что для него школа №71 стала родной и сегодняшнее посещение пробудило яркие воспоминания из школьного детства.

Глава региона прошелся по школьным коридорам, побывал в классах, встретился с учителями – Светланой Васильевной Мешковой (преподавала азы математики) и Людмилой Анатольевной Приварниковой (обучала иностранным языкам).

«Они почти не изменились. Столько тёплых чувств сегодня, столько ностальгии», - поделился эмоциями глава региона после встречи со школьными наставниками.

Алексей Текслер отметил, что для него в ходе посещения школы было также важно пообщаться с нынешними выпускниками. «Я увидел их энергию, желание стать успешными людьми, быть полезными родному региону, - рассказал глава региона и пообещал. - Мы создадим им все возможности для профессионального роста. Так что со многими из них мы еще не раз встретимся».

Алексей Текслер вручил аттестаты выпускникам.

«Вручение аттестатов - рубеж для каждого человека. Принято говорить, что открываются все двери - это так. У вас есть возможность определить свой путь», - напутствовал выпускников глава региона. Он посоветовал не бояться принимать решения и выразил уверенность, что у ребят все задуманное исполнится.

После вручения аттестатов, глава региона пообщался со школьниками и учителями в неформальной обстановке.

В комментариях к новости в аккаунте главы региона в Инстаграм одна из родительниц высказала надежду на увеличение финансирования школ и детсадов. По ее словам, деньги, которые направляются сегодня, не хватает на решение всех вопросов, и родители вынуждены скидываться на школьные нужды.

«В 71 школе учатся мои дети, здание нуждается в капитальном ремонте, вы сами видели ее состояние. Денег, выделенных администрацией, хватило только на ремонт крыши, остальное собираем по крохам мы, родители», - рассказала главе региона Евгения и попросила. - Уделите, пожалуйста, внимание, адекватному финансированию школ и детских садов».

Для справки:

Средняя общеобразовательная школа №71 открылась в 1949 году в поселке Першино. Поначалу она была начальной, потом семилетней, затем восьмилетней. В 1960 году школа перебазировалась на новый адрес, в 1966 году школа стала средней.

Сегодня это школа адаптивного типа со спортивными классами, общеобразовательными классами и классами специального (коррекционного) обучения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

С 2002 года школа является районной опорной площадкой по реализации спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания».

Фото пресс-службы губернатора