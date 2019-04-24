Текслер вновь встретился с жители пострадавшего дома в Магнитогорске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер вновь встретился с жителями дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года.

Напомним, Текслер через несколько дней после вступления в должность посетил Магнитогорск и в первую очередь провел встречу с пострадавшими жителями. Разговор выдался непростой и очень эмоциональный. Глава региона выслушал все опасения жителей и дал ряд поручений. Кроме того, врио губернатора пообещал, что еще раз встретится с жителями и побывает в квартирах.

В свой второй визит глава региона ознакомился с ходом работ по благоустройству, осмотрел подъезды и фасад дома, которые ремонтируют.

Алексея Текслера не устроило нынешнее состояние прилегающей территории. Не до конца убран строительный мусор после демонтажа поврежденных конструкций. Также глава региона сделал замечание коммунальщикам, которые не закопали траншеи, где проходят трубы.

Алексей Текслер, как и обещал, посетил несколько квартир. «Люди, которые решили не переезжать, возвращаются в свои квартиры, обустраиваются, ведут привычный образ жизни. Заходил в гости, общался. Встречали по-доброму», - написал в своем аккаунте в Инстаграм Алексей Текслер.

После посещения квартир глава региона провёл встречу с жителями во дворе дома. У жителей нет вопросов по медицинскому обслуживанию (сейчас все жители проходят углубленную диспансеризацию). Решена проблема с выплатой компенсаций владельцам получивших повреждения автомобилей, которые не были застрахованы.

Часть жителей приняла решение переехать из пострадавшего дома. «Понимаю и тех, кто возвращаться не хочет. Они получат новое жилье», - подчеркнул Алексей Текслер. Уже 195 жителе приняли решение о переезде. Им оформлены уведомления о включении в реестр получателей социальной выплаты.

Пока у жителей остаются вопросы по переселению, есть проблемы с подготовкой документов на переселение. «По каждому случаю необходимо детально разобраться и оказать необходимую поддержку», - распорядился Алексей Текслер.

В настоящее время 227 собственников из 100 квартир подали заявления на получение социальной выплаты. Алексей Текслер продолжит держать ситуацию с домом на личном контроле.