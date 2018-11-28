Трассу М-5 в горнозаводской зоне расширят

Федеральная трасса М-5 «Урал» в горнозаводской зоне на территории Челябинской области будет расширена.

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша и его первого зама Юрия Карликанова с начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Южный Урал» Александром Лебедевым.

Управление уже провело все проектно-изыскательские работы, проект прошел государственную экспертизу. Его реализация потребует значительного финансирования и выполнения большого объема работ.

Губернатор Борис Дубровский держит ситуацию на личном контроле. Законодательное Собрание также задействует свои ресурсы. Владимир Мякуш предложил объединить усилия исполнительной и законодательной власти в решении этого вопроса. «Необходимо в полной мере использовать возможности депутатов Госдумы от нашего региона», - считает спикер.

На встрече обсуждались также проблемы по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог на территории области, о которых рассказали депутатам жители. В частности, затруднен проезд на участках трассы М-5 «Урал», на которых ведутся ремонтные работы: мост через реку Бишбайтал и путепровод через железную дорогу.

Обсуждался вопрос завершения реконструкции М-5 «Урал» на участке у Травников в границах Чебаркульского района. На встрече шел разговор и о капитальном ремонте путепровода через железнодорожные пути около поселка Нагорный Увельского муниципального района.

Александр Лебедев представил руководству ЗСО исчерпывающую информацию о ходе ремонтных работ по всем объектам, сроках их завершения и планах на будущий год.