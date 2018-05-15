У Челябинска появится «зеленый пояс», карта-схема уже есть

В Челябинске приняли предварительную карту-схему лесопаркового «зеленого пояса».

Документ, который станет основой для дальнейших дополнений, в рамках очередного заседания межведомственной рабочей группы представил первый заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Согласно схеме, в «зеленый пояс» Челябинска войдут 16 тысяч 923 гектара земель лесного фонда Сосновского района, тысяча 448 гектаров земель лесного фонда Красноармейского района, три памятника природы - челябинский, каштакский и ужовский боры (по тысяче 130 гектаров каждый).

Кроме того, частью «зеленого пояса» южноуральской столицы станут девять участков Копейского городского округа, в числе которых оказались и водные объекты: озера Шелюгино, Половинное, Четвертное, Синеглазово и Курлады.

В ходе обсуждения представленного документа депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов обратил внимание на то, что на представленной презентации «зеленый пояс» не выглядит непрерывной природной территорией - так, как задумывался.

«Видны разрывы, не хотелось бы, чтобы пояс был как решето. Необходимо провести анализ ситуации и найти решение проблемы», - предложил он.

Выступающего поддержали и другие участники встречи. Прозвучали предложения о включении в «зеленый пояс» площадей парков и скверов Челябинска, а также земель сельхозназначения, которые давно уже не обрабатываются и по этой причине заросли деревьями.

Кроме того, расширить «легкие» мегаполиса, считают эксперты, можно за счет включения в «зеленый щит» некоторых заказников. Члены рабочей группы приняли решение провести анализ озвученных инициатив.

После детального обсуждения каждой территории участники встречи единогласно проголосовали «за» предложенную предварительную карту-схему.

«Теперь у нас есть документ, который составлен согласно всем обоснованиям. Но это не значит, что это догма, это основа для работы. Схема, безусловно, будет подвергаться корректировке, доработке. В ближайшее время документ будет направлен в министерство строительства, министерство экономического развития, а также представителям бизнес-сообщества для внесения предложений экспертов. Кроме того, принятие окончательного варианта схемы невозможно без участия общественности. Изучить нюансы могут все заинтересованные лица», - отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя аппарата ОПЧО Елена Шубина, свои обоснованные предложения по включению той или иной территории в «зеленый пояс» необходимо направлять на электронный адрес аппарата региональной Общественной палаты: 7371657_op@mail.ru.