У челябинского «Воина» появился собственный гимн

У челябинского военно-патриотического молодежного объединения имени Героя России майора Александра Перова «Воин» появился собственный гимн под названием «Ангелы любви».

«Замечательный музыкальный подарок нам сделала мама нашего выпускника, Оксана Николаевна Захарченко. Сейчас ее сын военнослужащий», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» бессменный руководитель «Воина» Алексей Вепринцев.

«Воспитанникам, выпускникам и инструкторам «Воина» посвящается. Вы-наша любовь! Вы-наша надежда! Вы-наша гордость!» - так тепло отзывается мама солдата об отряде, взрастившем ее сына.

Алексей Вепринцев в долгу не остался и искренне поблагодарил Оксану Захарченко за чудесный подарок: «От имени воспитанников, выпускников и инструкторов «Воина» благодарю весь творческий коллектив, участвовавший в создании музыкального произведения, особенно Оксану Николаевну Захарченко, объединившую творческий потенциал талантливых людей».

Над созданием гимна для «Воина» работали: Андрей Панов (аранжировка); Татьяна Курочкина (музыка); Оксана Захарченко (слова); Антон Кислов, группа «Макинтош» (вокал); Кирилл Костюков (гитары); Леонид Присяжнюк (бас-гитара). Песня была создана в челябинской студии звукозаписи PanMusicMedia.

«Воинам» песням очень понравилась, как и духовному наставник ребят, настоятелю Свято-Троицкого храма отцу Игорю Шестакову, написавшему создателям гимна: «Отлично, спасибо, ребята!»

Оксана Захарченко подчеркнула: символично, что «гимн вышел в эфир в замечательный праздник Покров Пресвятой Богородицы».

«Низкий поклон от всех нас нашим духовным наставникам: отцу Игорю (Шестакову), отцу Алексию (Башмакову), по благословлению которого сложилась песня, Мон-Феодосии (Новгородцевой), в прошлом майору МЧС. И, конечно, нашему комбату Алексею Петровичу Вепринцеву! Танечке Курочкиной низкий поклон. Кто, как не мама пятерых замечательных деток, мог так тонко прочувствовать музыку! И, конечно, музыкальному генералу Андрею Панову, который соединил воедино, казалось бы, разных людей. Антону, Кириллу, Леониду - БРАВО! Отныне мы все одна команда!» - уверена Ольга Захарченко.