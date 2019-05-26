Присылайте свои новости

У главного храма Челябинской области появится свой голос
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:31

В День Крещения Руси, 28 июля, будут ненадолго приостановлены строительные работы в челябинском соборе Рождества Христова.

В этот день в строящемся храме совершат праздничные Богослужения и отслужат молебен на освящение новых колоколов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-издательском отделе Челябинской епархии, Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит в храме Божественную литургию, а сразу после нее – молебен на освящение новых колоколов.

Торжественные богослужения пройдут в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Благодаря этому правителю началось массовое обращение восточных славян в христианство. День его памяти отмечается как праздник Крещения Руси.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова возводится на пересечении Новоградского проспекта и улицы Салавата Юлаева (возле ледовой арены «Трактор»). Строительство главного храма области было начато в 2014 году и ведется на пожертвования южноуральцев. Храм будет большой и уникальный по ширине, высоте, глубине фундамента, этажности, куполам (он будет пятикупольным). Это будет самый большой храм на Южном Урале. Высота здания вместе с главным куполом и крестом составит 67 метров.

Для собора будут специально написаны иконы и классический иконостас в стиле барокко. Вокруг появится целый комплекс зданий, где разместятся духовная семинария, православный детский сад, воскресная школа, конференц-зал и библиотека.

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Митрополит Григорий
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