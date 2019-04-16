Ученые ЧелГУ начинают уникальное исследование ради спасения онкобольных

Группа ученых ЧелГУ, возглавляемая ректором, доктором психологических наук, профессором Дианой Циринг выиграла федеральный грант на изучение психологических факторов выживаемости и течения болезни у онкобольных.

Это единственный коллектив, победивший в конкурсе Российского научного фонда в Челябинской области в этом году. Общая сумма гранта составила 18 миллионов рублей. Предполагается провести исследование за три года.

Как отмечают в пресс-службе вуза, квалифицированное психологическое сопровождение пациентов является важным фактором в их победе над болезнью (доказано многолетней практикой). Особенно это касается пациентов с онкологическими заболеваниями. Правильно подобранное лечение увеличивает шансы на успех, если человек не сдался, а остался активным и позитивно настроенным. Цель исследования, которое планируют провести в ЧелГУ, - выявить конкретные психологические особенности, помогающие людям бороться и выживать.

Следующий этап - выработать методики, которые помогут научить пациентов сохранять силу духа и сформировать активную позицию в борьбе с болезнью вне зависимости от врожденного психотипа.

В состав команды ученых вошли десять человек, психологи и медики, в числе которых академик, руководитель челябинского онкоцентра Андрей Важенин, а также ученые института психологии Российской академии наук.

«Медикаментозные и хирургические методы борьбы с раком совершенствуются год от года, - пояснила Диана Циринг. - Наша цель - выявить и мобилизовать внутренние ресурсы человека, а они безграничны. Для нашего региона это исследование имеет жизненно важное значение».

Работа будет проводиться на факультете фундаментальной медицины ЧелГУ, который открылся в вузе в прошлом году, - в случае если будущий новый ректор Сергей Таскаев при вступлении в должность не закроет этот «виртуальный», по его словам, факультет.

На встрече с коллективом историко-филологического факультета, запись которой опубликовал у себя на странице в Фейсбуке преподаватель Александр Фокин, тогда еще кандидат в ректоры Сергей Таскаев безапелляционно заявил о том, что, если он возглавит вуз, факультет фундаментальной медицины будет закрыт.

«Мы получили некий виртуальный факультет, который, предполагается, будет готовить биофизиков, биохимиков, и биокибернетиков. Что это за звери такие? Я не знаю», - сказал тогда Сергей Таскаев.