Учреждения здравоохранения Магнитогорска передают в областное подчинение

Учреждения здравоохранения Магнитогорского городского округа будут переданы в государственную собственность - больницы и поликлиники станут подчиняться региональному минздраву, а их имущество перейдет в собственность Челябинской области.

Соответствующее решение принято сегодня, 26 апреля, на заседании Законодательного собрания области.

В подчинение минздрава перейдут три горбольницы (№1, №2, № 3), три роддома (№№1, 2, 3), три детские городские поликлиники (№2, №6 и №8), детская горбольница №3, две взрослых стоматологических поликлиники (№2 и №3), детская стоматологическая поликлиника, молочная кухня, врачебно-физкультурный диспансер, Центр медицинской профилактики города Магнитогорска, станция скорой медицинской помощи. Привлечение дополнительных средств областного бюджета на проведение этих мероприятий не потребуется, заверили в минздраве.

После передачи больниц в областную собственность главные врачи будут назначаться и высвобождаться приказами министерства здравоохранения (сейчас эти вопросы решает главы по согласованию с минздравом). Но, как показывает практика, это не приведет к обязательной смене руководства больниц.

Как ранее пояснял агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Евгений Редин, передача лечебных учреждений с муниципального на областной уровень - это требование федерального законодательства. На сегодня практически все больницы, роддома, поликлиники и станции скорой медпомощи переданы в собственность области. В подчинении муниципалитета остаются пока учреждения здравоохранения Челябинска. Областной центр активно проводит оптимизацию здравоохранения, объединяя лечебные учреждения. Пока жители испытывают лишь неудобства от этих процессов. Но чиновники заверяют, что все трудности – это временное явление. И присоединение более мелких больниц к крупным пойдет лишь во благо пациентов.

Напомним, сегодня в челябинской областной клинической больнице №4 образовалась огромная очередь в регистратуру, поскольку пациенты не могли взять талон на сайте. Из-за объединения больницы с ОКБ №3 проводился перенос дистанционных систем.

Планировалось, что процесс передачи учреждения здравоохранения в собственность области будет завершен еще в 2016 году. Но сроки постоянно откладывались. Пока намечено, что оставшиеся в подчинении местной власти учреждения здравоохранения Челябинска перейдут к областному минздраву до конца 2018 года. Управление здравоохранения города будет ликвидировано. Но ранее заверяли, что практически все сотрудники будут приняты в минздрав.