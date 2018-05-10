«Урал-пресс-информ» разыгрывает пригласительные на главный блокбастер MARVEL

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает пригласительный билет на два лица на главный блокбастер MARVEL «Мстители: Война бесконечности» (RealD 3D») в «Синема Парке». Долгожданная премьера будет идти до шестого июня.

Об условиях участия в розыгрыше читайте здесь.

По состоянию на 8 мая 2018 года лента заработала более 472-х миллионов долларов в Северной Америке и почти 755 миллионов долларов в других странах. «Мстители: Война бесконечности» собрали в общей сложности один миллиард 226 миллионов 964 тысячи 425 долларов в мировом прокате.

По данным опроса портала Fandango, «Война бесконечности» оказалась на первом месте в списке самых ожидаемых фильмов 2018 года.

Фото: denofgeek.com