"Уральский пельмень" накормил детей в Челябинской области драниками

В Челябинской области мастер перевоплощения Андрей Рожков, развеселый «уральский пельмень», накормил челябинских детей драниками. Артист принял участие в традиционном мастер-классе с приемными детьми от благотворительного фонда «Теплый дом».

Общественный деятель, автор шоу «Уральские пельмени», друг и сподвижник фонда побывал на кулинарном уроке в качестве почетного гостя.

Андрей Рожков поучаствовал в приготовлении драников с курицей в сливочном соусе - и сам готовил, и детям помогал. При этом «уральский пельмень» успевал общаться с родителями и отвечать на многочисленные вопросы маленьких почемучек.

Каждой семье, партнерам и волонтерам Андрей Рожков оставил свой автограф и небольшое пожелание на красивом постере.

С января по сентябрь этого года в Челябинске и Челябинской области для тысячи 69-ти детей-сирот и детей из приемных семей было организовано 129 мероприятий, в том числе 42 кулинарных мастер-класса, сообщает фонд «Теплый дом».

Фото предоставлено «Теплым домом»