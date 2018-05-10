В 2018 году в Челябинской области благоустроят 542 двора и 131 общественное пространство

Муниципалитеты Челябинской области в 2018 году благоустроят 542 двора и 131 общественное пространство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области, наибольшее число дворовых территорий облагородят в Челябинске – 140. За ними идет Снежинск (76 дворов) и Магнитогорск (51 двор).

Челябинск также стал лидером по количеству вошедших в программу общественных территорий лидируют – областной центр реконструирует 10 общественных пространств. Далее идут Озерск (6), Трехгорный и Копейск (по 5 пространств).

В этом году область направит на благоустройство 1 миллиард 54 миллиона рублей, из них 200,4 миллиона рублей - из областного бюджета. Большая часть выделенных средств - 660,2 миллиона рублей – предназначено для реконструкции дворовых территорий. На обновление общественных пространств предусмотрено 371,3 миллиона рублей.

Кроме того, уже второй год подряд часть из общей суммы отдельно выделяется на реконструкцию одного городского парка. В этом году Южноуральск получит около 23 миллионов рублей на обновление городского парка.

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин напомнил, что в 2018 году предусмотрен обязательный финансовый вклад муниципалитетов в благоустройство своих территорий. Все реализуемые проекты должны быть ориентированы на создания условий для комфортного отдыха всех групп населения.

«Кроме того, отменена существовавшая в 2017 году пропорция распределения финансов, согласно которой две трети средств шло на дворы. А одна треть - на общественные территории, - уточнил Белавкин. - Это позволит уделить больше внимания благоустройству мест притяжения горожан – знаковых скверов и парков».

Проект «Формирования комфортной городской среды» реализуется в Челябинской области уже второй год. В 2017 году было благоустроено 835 дворов и 104 общественных территории. В 2018 году в 19 городах с населением свыше 20 тысяч человек жители самостоятельно с помощью рейтингового голосования выбирали, какие общественные пространства будут реконструированы в первую очередь. Остальные муниципалитеты области формировали свои программы благоустройства после проведения общественных обсуждений с жителями.

В прошлом году часть проектов по благоустройству вызвало справедливые нарекания со стороны жителей. Эксперты регионального отделения ОНФ вместе с жителями мониторили ход реализации программы. В этом году жителям нужно тоже не оставаться в стороне и контролировать ход работ, чтобы не допускать халатного отношения со стороны исполнителей.