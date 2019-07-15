В 2019 году дорожники капитально отремонтируют мост через Зюзелгу

В 2019 году дорожники отремонтируют полувековой мост через реку Зюзелга, расположенный на автодороге Подъезд к с. Долгодеревенское в Челябинской области.

Мостовое сооружение, состоящее из трех пролетов и 21 балки, было возведено в 1968 году. За время эксплуатации его состояние существенно ухудшилось. Капремонт моста проводит АО «Южуралмост».

Как сообщили в подрядной организации, реконструкция моста проводится в два этапа, первый уже завершен. Построена объездная дорога, на которую сейчас переводится движение транспортных средств. Отремонтирован объездной мост и установлен временный пешеходный мост с тротуаром 90 погонных метров. Он освещен тремя прожекторами.

На сегодня разобрано существующее мостовое полотно, демонтированы перила железобетонного ограждения, проведено размоноличивание и демонтаж балок пролетных строений.

Сейчас начался второй этап - непосредственно ремонтно-строительные работы по мостовому переходу и подходам. Как уточнили в миндортрансе, в ходе капремонта не будут менять опоры моста. «Нет причин для беспокойства - экспертиза показала, что сооружения прослужат еще много лет», - уточнили в ведомстве.

Будет обновлено дорожное полотно, установлены новые барьерные и перильные ограждения; приведены в нормативное состояние полосы безопасности и тротуары вдоль мостового перехода. После капремонта ширина моста увеличится с 8 метров до 9,5 метра.

Кроме того, в планах подрядчиков еще и чистка русла реки под мостовым сооружением, шириной порядка 15 метров.

Работы планируется завершить в октябре 2019 года. Мост через Зюзелгу - один из 25 региональных объектов (на 15 разных автодорогах), который будет отремонтирован в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».