В 2019 году на поддержку сельхозотрасли в Челябинской области направят не менее 2 миллиардов рублей

В 2019 году Челябинская область направит не менее двух миллиардов рублей из регионального бюджета на развитие сельскохозяйственной отрасли.

Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на утреннем аппаратном совещании, комментируя итоги участия во Всероссийской выставке «Золотая осень».

По словам главы региона, в 2018 году область направила в развитие сельскохозяйственной отрасли 4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. «Предприниматели используют эти деньги на обновление парка техники, развитие растениеводства и животноводства, компенсацию топливных затрат и другие важные направления», - пояснил губернатор.

Реализация государственных программ помогла аграриям сегодня полностью обеспечить жителей Челябинской области основными продуктами питания. Агропромышленный комплекс региона по итогам первых восьми месяцев 2018 года находится на первом месте в России по производству макаронных изделий, на втором – по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, на четвертом – по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации), на шестом – по производству мяса всех видов и куриных яиц и на восьмом по производству свинины. Кроме того, продукция птицеводческой, животноводческой и растениеводческой отраслей вывозится за пределы региона и страны.

По словам губернатора, о динамичном развитии агропромышленного комплекса области говорит и масштабность, с которой регион был представлен на Всероссийской выставке «Золотая осень», которая проходила с 10 по 13 октября в Москве.

Челябинская область оказалась единственным регионом Уральского федерального округа, представившим на выставке коллективный стенд. На нём были показаны семь предприятий – флагманы отрасли и дебютанты, которые открыли новые производства и освоили новую продукцию. За экспозицию правительство области получило Гран-при выставки.

Агропромышленные компании региона завоевали 144 медали, из них 92 золотые, 33 – серебряные и 19 – бронзовых. Губернатор поблагодарил всех участников выставки.

«Среди производителей молочной продукции по результатам испытаний, проводимых «Роскачеством», сразу две южноуральских торговых марки получили государственный знак качества. Это «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко», - отметил Борис Дубровский. Кроме того, двое работников компании «Ситно» получили государственные награды из рук председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Губернатор также отметил, что сельскохозяйственная тематика будет ключевой на Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств. Форум пройдет с 18 по 19 октября.

Губернатор поставил задачу расширить поставки товаров в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Экспортный потенциал области по итогам 2017 года составил около 80 миллионов долларов. В 2019 году его планируют удвоить.

«Сегодня основной вопрос, который стоит в том числе и перед нашими аграриями – это развитие экспорта. Наша продукция показывает достаточно высокий потенциал, она обладает практически сертифицированным экологическим качеством, так как мы не используем химии. Она может сегодня конкурировать с нашим производителям по цене, потому что оборудование, например, на наших птицефабриках новое и себестоимость за счёт этого ниже, чем у конкурентов», - сказал заместитель губернатора Сергей Сушков.

В преддверии формирования бюджета на 2019 год глава региона напомнил о необходимости предусмотреть финансирование и для поддержки агропредприятий. «Чтобы отрасль и дальше показывала хорошие результаты, размер господдержки из регионального бюджета на будущий год составит не менее двух миллиардов рублей», – сказал Борис Дубровский.

Ранее глава региона поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 миллионов рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям на развитие экспорта. Любовь Юрина