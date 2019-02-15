В Афганистане они сражались за Родину

В Челябинске сегодня, 15 февраля, сотни людей - военные и гражданские - пришли на Аллею Славы, чтобы возложить венки и неизменные красные гвоздики к мемориальному комплексу «Доблестным сынам Отечества» по случаю 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана.

С войны, длившейся почти десять лет (с 1979-го по 1989-й год), на свою малую родину не вернулись более 180-ти южноуральцев. Все они погибли при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. Всего через ту войну прошло свыше 620-ти тысяч солдат советской армии. В их числе - более десяти тысяч наших земляков.

И теперь, спустя три десятилетия - когда афганская война стала историей, «написанной кровью солдат и слезами матерей», - память о том страшном времени по-прежнему жива в сердцах и непосредственных участников событий, и их родных и близких.

Почтить память советских солдат – вместе с ветеранами-афганцами и их близкими - пришли первые лица города и области, руководители и представители военных и правоохранительных органов, ветеранских общественных организаций, религиозных конфессий и просто неравнодушные жители.

Заместитель губернатора - министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов выразил солдатам афганской войны благодарность за их готовность достойно и до победного выполнять свой воинский долг.

«Низкий поклон матерям, воспитавшим таких сыновей. Всем южноуральцам - мирного неба над головой», - сказал Олег Климов.

Ветеран боевых действий в Афганистане Алексей Русаков отметил, что сегодня славный для Вооруженных сил страны день отмечают не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

«Современные политики и политологи по-разному оценивают те события. Что бы кто ни говорил, одно можно сказать точно: советские солдаты выполнили свой интернациональный долг до конца. Теперь наша задача - также воспитать подрастающее поколение. Молодежь должна быть готова с честью выполнять задачи по защите Отечества», - отметил Алексей Русаков.

Заместитель начальника челябинского гарнизона Андрей Можайский в своем выступлении отметил, что в Афганистане свой долг выполняли все: рядовые и генералы, пехотинцы и летчики, танкисты и артиллеристы.

«Эта война останется в наших сердцах навсегда. В ней советские военнослужащие приобрели богатый опыт ведения боевых действий и потеряли товарищей. Новый Кандагар может, увы, возникнуть в любой точке земного шара. Я желаю, чтобы небо над головой всегда было мирным. Нашим землякам, прошедшим Афганистан, - слава. Погибшим – светлая память, живым – крепкого здоровья», - сказал Андрей Можайский.

Потом – минута молчания, во время которой все мужчины, как по команде, сняли головные уборы и замерли, вспоминая - себя на войне и своих товарищей.

Минута прошла, и люди потянулись к памятнику, чтобы возложить цветы и венки в память о тех, кто не вернулся домой.