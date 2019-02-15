Челябинские ветераны поздравили воинов-интернационалистов по ту сторону «колючки»

Челябинские ветераны «Боевого Братства» поздравили воинов-интернационалистов по ту сторону «колючки». В копейской исправительной колонии №1 в пятницу, 15 февраля, осужденные отметили День вывода советских войск из Афганистана.

Даже находясь в местах лишения свободы эти парни, да уже и не парни совсем, которые познали вся тяготы и лишения воинской службы «за речкой», не забывают своих боевых товарищей и дела давно минувших дней.

В этот день, когда страна отмечает 30-летний юбилей вывода советских войск из Афганистана, ветераны областной общественной организации «Боевое Братство» нашли всех воинов-интернационалистов, к которым судьба в эти годы была не совсем благосклонна. Пять лет назад общественники уже были в исправительной колонии №1 и вручили отбывающим за «колючкой» воинам-интернационалистам памятные медали по случаю 25-летия вывода войск.

Прошло пять лет. Кто-то из «афганцев» уже покинул места лишения свободы, а кто-то сюда попал совсем недавно.

«У нас в области более двух десятков ребят, кто выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, находятся в исправительных учреждениях, - отмечает председатель челябинской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Василий Катанэ. – Мы не забываем ветеранов и в этот день, по старой доброй традиции навещаем воинов-интернационалистов. Руководство системы исполнения наказаний Южного Урала пошло нам и осужденным навстречу. Разрешило провести памятное мероприятие за «колючей» проволокой».

Южноуральские общественники посетили ближайшее к Челябинску казенное учреждение – исправительную колонию №1 в Копейске. В ней отбывают наказание только два «афганца» и около 20 ребят, которые воевали в Чечне. В этом учреждении давно заведено отмечать эти памятные события, собираясь в тесном кругу.

Временно исполняющий обязанности начальника колонии Владислав Камалов дал команду своим подчиненным организовать мероприятие в клубе исправительного учреждения. По такому торжественному случаю испекли два огромных пирога и наварили компота. В клуб пришли практически все ребята, кто понюхал пороха.

Среди приехавших ветеранов был председатель организации «Боевое Братство» Василий Катанэ, майор запаса, кавалер четырех боевых орденов Федор Бельке и сержант запаса Олег Гришкевич. Люди в форме поздравили причастных к той войне с праздником и подарили пару солдатских песен. Осужденный колонии в знак благодарности тоже спел песню для своих друзей.

«Парни, не подумайте только так – мы пришли, чтобы поставить галочку в своем отчете о проделанной работе, - продолжает председатель «Боевого Братства Василий Катанэ. – Приехали к вам, чтобы поднять ваш дух и дать понять – вас не забыли по ту сторону железного забора. Самое главное в вашей жизни сейчас – поскорее вернуться к родным и больше никогда сюда не возвращаться».

После торжественных слов и небольшого импровизированного концерта, всех пригласили отведать дымящихся пирогов. Председатель «Боевого Братства» Василий Катанэ в неформальной обстановке пообщался с осужденными, выяснил их проблемы и пожелания. На прощание оператор кабельного телевидения на ИК-1 записал поздравления и пожелания и пообещал в ближайшее время показать всем заключенным.

«Не все пришли на праздник – многие еще работают, - рассказал оператор. – Мы покажем этот сюжет во всех отрядах. Спасибо за то, что не забываете нас и спасибо за пироги».

Напомним, что в пятницу, 15 февраля, состоялся торжественный митинг у памятника воинам-интернационалистам в центре Челябинска. В этот день героические ребята всегда приходят к этому месту, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб «за речкой».