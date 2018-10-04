В арсенале челябинских онкологов появилась прицельная биопсия

В Челябинске на базе областного клинического центра онкологии и ядерной медицины представили новую методику проведения биопсии в слепых зонах УЗИ. Мастер-классы прошли в южноуральской столице третьего и четвертого октября.

Методика PercuNav, которую только-только осваивают и в Европе, позволяет совместить полученную по данным КТ, МРТ или ПЭТ «картинку» с ультразвуковым изображением и взять материал новообразования на исследование. Это важно, когда опухоль находится в труднодоступном для ультразвука месте, например, на стыке двух разных сред в органах брюшной полости (печени, поджелудочной железе) и забрюшинном пространстве, в простате, молочных железах, а также в опасном соседстве с крупными сосудами, когда при недостаточной видимости их легко повредить биопсийной иглой.

Раньше в таких случаях онкохирургам пришлось бы выполнять открытую диагностическую операцию, поскольку без взятия биоматериала и гистологического исследования приступить к лечению онкозаболевания невозможно.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, освоение методики стало возможным, благодаря тому, что в ЧОКЦО и ЯМ есть и УЗИ-аппарат экспертного класса, и специалисты, которые имеют достаточно высокий уровень компетенций.

Мастер-класс на муляжах провел Винсент Антоньюко, главный специалист по PercuNav группы ультразвуковой диагностики компании Philips (Франция).

«Это не революция, а очередной виток эволюционного развития нашего онкоцентра и онкологической службы Южного Урала в целом, - подчеркнул главный онколог минздрава челябинской области, главный врач ЧОКЦО и ЯМ, академик РАН Андрей Важенин. – Напомню, на оснащение нашей новой онкополиклиники было выделено более 300 миллионов рублей бюджетных средств, закуплено около 70 единиц оборудования, и эта техника не простаивает, работает в ежедневном режиме. То, чему наши доктора научились за мастер-класс, позволит расширить возможности в получении морфологической верификации сложно расположенных опухолей. Для пациентов это обернется сокращением времени обследования и улучшением качества лечения».

По данным ЧОКЦО и ЯМ, сегодня на лидирующие позиции по количеству вновь выявленных случаев выходит рак простаты. Чтобы установить диагноз и начать лечение, пациенту традиционно проводилась системная биопсия с помощью 10-12 игл, что само по себе малоприятно и травматично. Теперь же в арсенале онкологов появилась прицельная биопсия – с одной точки и одной иглой. Точность попадания возросла, а площадь травмы уменьшится в несколько раз.