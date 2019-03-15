В Чебаркуле новый начальник полиции

Полицию Чебаркуля (Челябинская область) возглавил Евгений Винс, стоявший у руля ОМВД по Кусинскому району. Его предшественник Эдуард Иванков ушел на пенсию.

На совещании в межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский» начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев представил личному составу нового руководителя. Им стал подполковник полиции Евгений Винс. Ранее он возглавлял ОМВД России по Кусинскому району. Эдуард Иванков, до этого руководивший чебаркульской полицией, увольняется из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию.

«Численность населения Чебаркуля и Чебаркульского района значительно превышает количество проживающих в Кусинском районе, следовательно, и круг задач, которые предстоит решать вместе с администрациями города и района будет шире. Евгений Винс продолжит работу в таких важных направлениях как противодействие преступности, профилактика дорожно-транспортных происшествий, внедрение новых форм работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, ресоциализации лиц, находившихся в местах лишения свободы», - отметил Андрей Сергеев.

Евгений Винс - уроженец Ашинского района Челябинской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в 1993 году в ОВД Кусинского района на должность милиционера патрульно-постовой службы. Затем проходил службу в подразделении участковых уполномоченных милиции, подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. С 2009 года занимал руководящие должности в ОВД по Кусинскому району и одном из отделов полиции Златоуста.