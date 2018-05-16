В Челябинске белые мишки готовятся к показательному заплыву и ждут подношений

Косолапые обитатели челябинского зоопарка, белые медведи Айриша и Алтын, в воскресенье, 20-го мая, проведут показательный заплыв. Тепло приближается, а это значит, что пришло время открывать купальный сезон, справедливо отмечают сотрудники зверинца.

В конце апреля белые мишки уже купались в открытом бассейне, и прохладная вода их нисколько не напугала.

Гостей праздника, который будет проходить 20-го мая в 13 часов у вольера белых медведей, ждет развлекательная программа: игры с аниматорами, викторины и призы. Косолапые виновники торжества получат игрушки, лакомства и живую рыбу, на которую смогут поохотиться.

«Если Вы хотите сделать белым медведям подарок, приносите чистые кожаные или резиновые мячи, размером не меньше футбольного и, с разрешения зоологов, вы сможете презентовать мячи Айрише и Алтыну», - отмечают в зоопарке.

Фото челябинского зоопарка