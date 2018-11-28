В Челябинске будут праздновать 20-летие представительства Республики Башкортостан на Южном Урале

В начале декабря весь башкирский народ, что населяет с давних времен Южный Урал, будет праздновать 20-летие представительства республики в Челябинской области. Последние несколько лет представительством руководит Амур Хабибуллин.

Договор о сотрудничестве Республики Башкортостан и Челябинской области подписали в далеких 90-х годах, когда регионом руководил Петр Сумин. Уже тогда представители соседней республики работали по всему Уральскому федеральному округу. Что продолжают делать и сейчас. Правда, представительства в России остались только в Москве и Челябинске.

«На территории Южного Урала проживает около 200 тысяч башкир, - рассказал руководитель представительства Амур Хабибуллин. – Наши регионы сотрудничают на протяжении 20 лет, и мы хотим продолжить эту работу».

«Башнефть», «Башкирский мёд», Сабантуй и «Уралым» - эти слова на слуху у многих челябинцев. Попасть на Южный Урал, не проехав величественную Башкирию, никак нельзя. Из окон пассажирского поезда во всем великолепии предстает памятник народному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Благодаря яркой подсветке его видно за несколько десятков километров.

Фото: предоставлено представительством РБ в Челябинской области

Кстати, несколько лет назад челябинский известный башкир Эльбрус Нигматуллин познакомился с уфимской документалисткой, главным редактором телеканала Гаухар Баталовой. Впоследствии она решила снять историко-публицистический фильм про башкирского народного героя и пригласила Эльбруса на главную роль. Очень колоритным получился челябинский богатырь в историческом фильме. Эльбрус Нигматуллин, по мнению многих телезрителей, оказался вылитым Салаватом Юлаевым.

И действительно, стронгмэн Эльбрус Нигматуллин в роли национального героя республики Башкортостан Салавата Юлаева в документальном фильме «Я не умер, башкиры!» получился на славу. После этого фильма челябинского силача стали приглашать сниматься в художественных фильмах.

Но не только челябинский силач связывает Башкирию и Южный Урал. Общего между южноуральскими и башкирскими землями очень много. Башкиры на Южном Урале жили испокон веков. Некоторые сельские районы в Челябинской области и названия свои носят на башкирском. Здесь уважают и чтут традиции своих предков и передают их из поколения в поколение.

«Медицина, образование, промышленность – это только малая толика того, что связывает наши регионы крепкими узами, - говорит Амур Габидуллович. – У нас очень много совместных проектов, которые разрабатываются на государственном уровне».

Когда только задумывалось открытие представительства на территории Челябинской области, в планах было одно – оказание помощи башкирам, проживающим на Южном Урале. Конечно, без этого никак Однако в настоящее время с учетом новых веяний идет корректировка прежних планов.

«Наша главная задача на сегодняшний день – увеличение товарооборота между нашими регионами, - говорит руководитель представительства РБ в Челябинской области. – Если ранее товарооборот составлял 40-45 миллиардов рублей в год, то в настоящее время он увеличился и достиг 60-ти миллиардов в год. Это хорошие показатели, которые вселяют надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы инвестируем в Южный Урал, а наши соседи инвестируют в нас».

На границе с Челябинской областью, в Чесменском районе, началось строительство огромного овощехранилища, которое будет вмещать в себя десять тысяч тонн свежих и переработанных овощей. Башкирами совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом создан туристический кластер «Горные курорты Башкирии «Легенды Урала».

Ядро кластера — три горные долины: «Мраткино», «Абзаково» и «Банное», они географически близко расположены и взаимодействуют между собой. Года четыре назад услугами канатных дорог трех долин воспользовались 336 тысяч человек, сейчас число посетителей выросло в разы. Три долины позволяют обеспечить конкурентоспособность кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» на всей территории Урала и Сибири.

«Глава Башкортостана ознакомился с этой концепцией и дал поручение провести совещание на уровне правительства республики, - прокомментировал ситуацию Амур Хабибуллин. - Эта тема для нас очень важная, туризм для нашего района и районов Челябинской области - одно из трех важнейших направлений наравне с металлургической промышленностью и лесной отраслью».

В крупных городах Челябинской области, кстати, обучаются более трех тысяч студентов из Башкирии. Этих ребят власти республики ждут обратно для работы в промышленных и других областях Башкортостана.

Плодотворное сотрудничество проявляется и в медицинской отрасли. Сотни челябинцев лечат свое зрение в знаменитом Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней. А жители соседней республики едут в Челябинск лечить свое сердце.

«Надо понимать, что мы не конкуренты, а надежные партнеры, - говорит Амур Хабибуллин. – Надо помогать соседям, что мы и делаем. Так же, как нам помогают южноуральские власти и простой народ».

Кстати, как рассказал представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин, представительство имеет свои средства массовой информации. Они включают в себя ежемесячную газету «Уралым» тиражом восемь тысяч экземпляров, а также единственную передачу на челябинском телеканале ОТВ о южноуральских башкирах. Проект был реализован при поддержке губернатора Челябинской области, представительства Республики Башкортостан в УрФО, общественной организации «Башкирский курултай», телеканала ОТВ и Башкирского телевидения.

20-летний юбилей представительства Республики Башкортостан будет праздноваться третьего декабря, а торжественное мероприятие и праздничный концерт состоятся шестого декабря в 18 часов во Дворце культуры железнодорожников.

С праздником, уважаемые соседи!