В Челябинске десятки больниц и детских садов на две недели останутся без горячей воды

В Челябинске с 4 по 18 июня не будет горячей воды в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях Центрального, Ленинского, Тракторозаводского, Калининского и Металлургического районов.

Эти объекты попали во второй этап опрессовок. Горячая вода будет отключена на время подготовка котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

В жилых домах северной зоны Металлургического района, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», горячую воду отключат 13 июня. До 27 июня без ресурса останутся 168 жилых домов.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком жилых домов и учреждений, которые на 14 дней лишатся горячей воды, можно ознакомиться в разделе «Графики проведения опрессовок». Также в июне в Челябинске будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Сегодня, 28-го мая, в столице Южного Урала завершается первый этап опрессовок, начавшийся 14-го мая. Две недели без горячей воды провели 1121 жилой дом, 68 детских садов, 66 учебных и 19 лечебных учреждений на территории всех семи районов Челябинска.