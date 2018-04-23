В Челябинске хотят повысить штрафы за нарушение правил благоустройства

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Челябинске могут многократно вырасти.

С таким предложением обратилась дирекция по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году. Эту инициативу она намерена внести в Законодательное собрание области.

По мнению первого замминистра минэкономразвития области Антона Бахаева, повышение размера штрафа позволит административным комиссиям городских районов более результативно работать. «Выписанный штраф, значительно превышающий 500 рублей, побудит собственников следовать правилам, и в течение 2019 года можно активно использовать этот инструмент», – считает Антон Бахаев.

Об итогах работы по мониторингу состояния фасадов зданий, находящихся на гостевых маршрутах, доложила

Как рассказала директор автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова, к саммитам предстоит привести в надлежащий вид 306 многоквартирных домов, расположенных на гостевых маршрутах Челябинска. По данным волонтеров, 138 таких домов не вошли в перечень объектов программы капремонтов на текущий год. Как отметил гендиректор регоператора капремонта области Вадим Борисов, по каждому из 306 домов будет составлен проект реконструкции, их внешний облик будет единообразным.

Губернатор Борис Дубровский поручил разработать проекты к июню текущего года.