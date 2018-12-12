В Челябинске и Магнитогорске открываются долгожданные кванториумы

В четверг, 13 декабря, в Челябинской области одновременно откроется сразу два современных детских технопарка «Кванториум».

«Детские технопарки с каждым годом будут давать все больше возможностей детям заниматься техническим творчеством, - подчеркивал значимость губернатор Борис Дубровский. - Молодые таланты смогут активно развиваться и участвовать в ведущих международных конкурсах».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки области, к настоящему времени по всей стране действуют 52 таких центра, до конца года планируется открыть еще порядка 30.

Челябинский и магнитогорский «Кванториумы» будут отличаться необычным дизайном, яркими цветами и современным оборудованием. В каждом «Кванториуме» свой набор квантумов.

В челябинском Кванториуме будет шесть направлений подготовки «квантов») – робоквантум, авиаквантум, автоквантум, it-квантум, промышленный дизайн и Hi-Tech. Для каждого «квантума» предусмотрено отдельное помещение. Самые большие площади заняли презентационный зал, коворкинг с лаундж-зоной, а также аэроквантум с высокими потолками в два этажа и местом для мастерских. Кроме того, продумано размещение шахматного зала, медиабиблиотеки, учебных и технических помещений.

Челябинский «Кванториум» разместится на нескольких площадках. Завтра торжественно откроется «квант» на улице Орджоникидзе, 50 (на здании вывеска: «Центр компьютерного инжиниринга ЮУрГУ»). Еще два «квантум» размещаются на базе регионального оператора - Дома юношеского технического творчества Челябинской области: на улицах Черкасской, 1А и Аношкина, 6.

Магнитогорский «Кванториум» занимает целый этаж площадью 918 квадратных метров. В нем сформировано 36 групп – по 9 групп в каждом из четырех направлений: IT-квантум (информационные технологии, электроника и цифровизация), VR-квантум (виртуальная и дополненная реальность, 3D-моделирование, работа с изображениями и видео), Робоквантум (мехатроника и робототехника) и Хайтек-цех (САD-проектирование, современные технологии материалообработки с применением 3D-печати, лазерной резки, станков с ЧПУ). Будущие педагоги магнитогорского «Кванториума» прошли стажировку в Сколково.

В магнитогорском технопарке учебные занятия стартовали еще до официального открытия - сразу после осенних каникул. Большая часть оборудования - компьютеры, интерактивные сенсорные панели, учебные робототехнические наборы - уже поступила.