«Единая Россия» по жалобе работников «Челябмедтранса» проверила у скорых резину

В Челябинске к зиме «переобули» почти все машины скорой медицинской помощи: без зимней резины пока остаются только шесть из 106-ти автомобилей. Таким образом, факты, изложенные в жалобе работников МАУ «Челябмедтранс» на низкую обеспеченность «скорых» зимней резиной, подтвердились частично.

Проверку жалобы провели члены «Единой России», реализующей проект «Здоровое будущее». В пресс-службе партии уточнили, что шесть оставшихся без зимней резины автомобилей «переобуют» в ближайшие три дня.

По предоставленным директором МАУ «Челябмедтранс» Андреем Миляевым данным, парк автомобилей скорой медицинской помощи в столице Южного Урала – это 91 автомобиль скорой медицинской помощи «Газель» (Соболь) и 25 автомобилей «Форд».

Автомобили «Газель» в полном объеме оснащены шинами, соответствующими техническим требованиям на зимний период. Из 25-ти автомобилей «Форд» 12 также соответствуют требованиям к оснащению шин, предусмотренным Техническим регламентом. Семь машин находятся на ремонте и в настоящий момент на линию не выводятся. Оставшимся шести транспортным средствам планируют заменить шины после проведения закупки в соответствии с действующим законодательством в срок до 23 ноября 2018 года.

В администрации города сообщили, что в настоящее время управление здравоохранения Челябинска проводит внеплановую проверку, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного взыскания.

Единороссы будут держать ситуацию под контролем.