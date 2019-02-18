В Челябинске откроется школа зооволонтеров

В Челябинске появится школа зооволонтеров. Об этом рассказал журналистам известный южноуральский ветеринар и основатель приюта для диких зверей «Спаси меня» Карен Даллакян.

Школу откроют уже этим летом. Особая необходимость обучать зооволонтеров знаниям по основам ветеринарии возникла после долгожданного принятия федерального закона «Об ответственном обращении с животными», где сказано в числе прочего о запрете на содержание диких животных в квартирах и ликвидации контактных зоопарков.

Хоть контактных зоопарков в Челябинской области не так много, однако, по словам Карена Даллакяна, их владельцы уже сейчас должны задуматься, кому отдать животных:

«Самое страшное, если начнут отпускать в лес. Животные могут оказаться переносчиками бешенства, тогда в городе начнется эпидемия. Кур и гусей еще могут в деревни забрать, диких же животных – нет. А приютов для них в России мало, в зоопарки не возьмут. Поэтому у нас в приюте может быть наплыв диких животных».

Здесь и придут на помощь зооволонтеры, которые будут профессионально помогать. И не только челябинскому Доктору Айболиту в приюте «Спаси меня». Закон предусматривает создание новых специальных приютов, где, конечно, нужна будет своя рабочая сила.

Вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров, приехавший обсудить доработки закона с Кареном Даллакяном, отметил, что уже пора вести речь о выделении средств в бюджете области на создание государственных приютов для домашних животных: «Там будет проходить передержка, лечение, вакцинация, стерилизация, чипирование и затем выпуск в среду обитания».

Отметим, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в парламент в 2010 году, в марте 2011 прошел первое чтение и был отправлен на доработку. 27 декабря прошлого года он наконец-то вступил в силу.