В Челябинске открылся многофункциональный центр для автомобилистов

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Челябинской области открылся в Челябинске на улице Университетская Набережная, 125. Это второй в городе МФЦ для автомобилистов.

Торжественное открытие нового МФЦ состоялось сегодня, 27 марта.

Раньше пройти сверку номеров автомобилей, поставить и снять машину с учета, обменять или восстановить водительские права автомобилисты могли только в Ленинском районе.

Местоположение центра выбрано с учетом его транспортной и пешеходной доступности, он расположен в густонаселенном районе города с активно ведущимся жилищным строительством. В нем разместятся 11 «универсальных» окон приема по предоставлению государственных и муниципальных услуг МФЦ, еще 11 окон отведены под отдел регистрации транспортных средств МРЭО ГИБДД по Челябинской области и отдел по вопросам миграции. Теперь же жителям северо-западной части не придется ехать в другой конец города, а очереди в МРЭО на Харлова сойдут на нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Проделана огромная работа, и приятно, что намеченные планы и взятые на себя обязательства мы реализуем. Вся эта работа направлена на то, чтобы сделать наши услуги доступными, близкими к гражданам. Новый отдел снизит серьезно нагрузку на подразделения по регистрации транспортных средств, выдачи водительских удостоверений и других услуг, и, безусловно, будет удобен для жителей северо-западной части Челябинска, которая активно развивается и застраивается жилыми домами», - подчеркнул начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

Для посетителей МФЦ имеется парковка, внутри организована зона ожидания.

По линии ГИБДД в новом филиале автолюбители смогут получить государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдаче водительских удостоверений (при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений). При МФЦ предусмотрена парковка на 79 машиномест и крытая площадка осмотра транспортных средств для проведения сверки. В новом отделе готовы ставить на учет порядка 200 автомобилей в день.