В Челябинске отметили День героев Танкограда

Третий год подряд в Тракторозаводском районе Челябинска на Комсомольской площади южноуральцы отмечают День героев Танкограда. Местная администрация приглашает на мероприятие ветеранов войны и труженников тыла. Всех тех, кто был непосредственно причастен к Великой Победе в той страшной войне.

Символично то, что в этот день люди собираются в месте, где установлен на пьедестале танк ИС-3, на отрезке дороги между Музеем Боевой славы ЧТЗ и проходной легендарного завода. Именно в этот день, 6 октября 1941 года, по решению Государственного комитета обороны, началась полномасштабная эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода.

В тот же день приказом наркома танковой промышленности СССР, Челябинский тракторный завод имени Сталина был переименован в Кировский завод Наркомтанкопрома. Директором предприятия был назначен Исаак Зальцман. Три года назад совет ветеранов области вышел с предложением официально праздновать этот день. Депутаты Государственной Думы поддержали эту инициативу танкоградцев.

- День героев Танкограда - праздник, который позволяет всем ветеранам вспомнить свою боевую и трудовую юность, - сказал заместитель председателя Совета ветеранов Челябинской области Сергей Седнев. - В этот день многие ветераны вспоминают о боях в составе добровольческих танковых бригад, сформированных на Южном Урале. Молодому поколению Южного Урала есть с кого брать положительный пример.

Действительно, в годы Великой Отечественной войны из Челябинской области ушло на фронт 60 воинских формирований. На передовую было отправлено 18 тысяч танков, собранных на Челябинском тракторном заводе. 200 тысяч южноуральцев не вернулись с поля боя, героически погибнув за светлое будущее.

- Если жителям нашей области почтить минутой молчания каждого погибшего на войне южноуральца, - поведал председатель Общества ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков. - Тогда Южный Урал замолчит на три с половиной месяца.

Поздравить ветеранов войны и труда, тружеников тыла и общественность в этот день было доверено главе Тракторозаводского района Галине Гавриловой, председателю Общества ветеранов Челябинской области Анатолию Суркову, ветерану войны Эдуарду Соболеву и священнику Филиппу Шамину. Традиционно на празднике играл школьный духовой оркестр.

После всех торжественных мероприятий ветераны войны и труда, чиновники, общественники и юные кадеты отдали дань памяти всем погибшим на той страшной войне и возложили цветы у пьедестала, на котором возвышается легендарный боевой танк.