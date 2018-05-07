В Челябинске отопительный сезон завершится не раньше конца этой недели. Старт отсчета пяти дням, после которых коммунальщики отключат батареи, дан только сегодня.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Меня проинформировали, что сегодня первый день отсчета для принятия решения по вопросу завершения отопительного сезона», - сказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Согласно постановлению правительства России «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися положительными среднесуточными температурами», отопление в квартирах отключают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не понижается ниже плюс 8 градусов.

Но возникает вполне логичный вопрос, а почему отсчет этим пяти дням власти Челябинска дали только сегодня?

Согласно официальным данным синоптиков, только с 26 по 30 апреля, температура не опускалась ниже плюс 10 градусов. Кому выгодно, чтобы челябинцы изнывали от духоты и жары в своих квартирах? При этом, чтобы оплачивали услуги за отопление, которое никому не нужно? А топят коммунальщики на славу, как будто за окном минус 50 градусов.

Добавим, в Троицке и Озерске градоначальники еще 4 мая подписали постановление об окончании отопительного сезона. Об изнуряющей жаре в квартирах жители этих городов забудут уже сегодня. Отключают тепло и в Магнитогорске.