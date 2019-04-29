В Челябинске перенесено место запуска фейерверка на 9 Мая

Десять тысяч георгиевских лент, шесть тысяч порций солдатской каши, Ваенга и Лещенко: управление культуры Челябинска рассказало, как город будет праздновать 74-летие победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне, в областном центре начнутся девятого мая в десять часов утра с торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь». Через час в парках «Металлург» и «Сад Победы» горожане смогут посмотреть праздничные концерты.

«В полдень на площади Революции состоится торжественное построение, в котором примут участие сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты военных вузов. Всего будет задействовано порядка 1750 человек и 44 единицы военной техники. После построения техника вернется на площадь Революции, и все желающие смогут рядом с ней сфотографироваться. Военная техника также будет выставлена в парке имени Пушкина», - сообщила начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

Одновременно во всех парках начнутся народные гуляния. На театральной площади будет работать полевая кухня. Запланировано раздать горожанам шесть тысяч порций полевой каши. На Кировке челябинцы смогут бесплатно получить георгиевские ленточки.

В два часа дня от ЮрГУ начнет свое шествие Бессмертный полк. Встать в его строй смогут все желающие. Колонна с портретами ветеранов Великой Отечественной война пройдет по проспекту Ленина и финиширует возле Вечного огня. В семь вечера на площади возле торгового центра начнется праздничный концерт «Победная весна». Ожидается выступление звезд российской эстрады Льва Лещенко и Елены Ваенги.

«Почти все праздничные мероприятия будут проходить в центре Челябинска. Обращаюсь к управлению по благоустройству. Необходимо провести рейды и посмотреть на те ограждения, которые устанавливают строительные компании. Опять из досок что-то понаделали они там»,- сказал председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 фейерверком. Он будет длиться 12 минут. В этом году он будет проводиться на новом месте – около памятника Столыпину.